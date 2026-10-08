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Política y Economía

La demanda de los vecinos de Villa Castells por el exceso de sodio

Los bidones de ABSA / Archivo

Por Redacción

Un antecedente inmediato del fallo que se conoció ayer del máximo tribunal de Justicia es el que nos toca más cerca. Fue otro fallo judicial que intimó a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a proveer agua potable envasada a los vecinos de Villa Castells -aunque ahora el problema se extendió a otros puntos como Gonnet-Bell- debido a graves problemas también de calidad en el servicio de red.

El problema de fondo es que el agua corriente de la red presenta un exceso de sodio y, en diversos sectores, como la zona de calle 497 y 6, llega turbia, sucia o de color marrón, según las quejas de los vecinos

Distintos fallos judiciales (incluyendo resoluciones del Juzgado de Faltas Nº 2 de La Plata y acciones impulsadas por representantes locales) ordenaron a ABSA garantizar el abastecimiento alternativo de agua potable y reducir o adecuar las tarifas, ya que el agua de red “no es apta para consumo”.

LA SITUACIÓN ACTUAL Y RECLAMOS

Los vecinos denuncian que la empresa que distribuye el agua en la Región “incumple de forma sistemática” con la entrega de bidones (por ejemplo, entregas insuficientes de un solo bidón de 8 litros -que ahora serían de 6 litros- por fin de semana, demoras en los camiones o falta de stock en los depósitos) y persisten los reclamos por la falta de obras estructurales definitivas, como la construcción de un acueducto en la zona Norte.

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