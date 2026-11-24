La economía argentina atraviesa una jornada marcada por señales de incertidumbre. Mientras el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos básicos, los mercados internacionales muestran volatilidad y las acciones tecnológicas que habían impulsado las últimas subas registraron fuertes caídas. En ese contexto, el dólar oficial abrió sin modificaciones, aunque la atención del mercado está puesta en un indicador clave que difundirá este martes el INDEC: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

El dato de actividad será determinante para evaluar el ritmo de la economía y establecer si la recuperación que sostiene el Gobierno mantiene su impulso o comienza a mostrar señales de agotamiento. La posibilidad de una recesión vuelve a instalarse en el debate, especialmente si se confirma una nueva contracción mensual de la actividad.

En el frente financiero, el riesgo país volvió a encender las alarmas. El indicador elaborado por JP Morgan llegó a los 1.071 puntos básicos durante la apertura de este martes, el nivel más alto del año, con una suba de 36 unidades respecto del cierre del lunes. La cifra también representa un nuevo retroceso para los bonos argentinos, que no logran consolidar una recuperación sostenida.

El movimiento estuvo relacionado, en parte, con el cambio de tendencia de los mercados internacionales. Después de una jornada de fuertes subas, las acciones tecnológicas que habían impulsado el optimismo global volvieron a caer. NVIDIA, que el lunes había registrado un salto cercano al 30%, retrocedió alrededor de un 5% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. También registró pérdidas Anthropic, con una baja del 5,4%.

Ese escenario volvió a impactar sobre los activos argentinos y dejó en evidencia la sensibilidad de los bonos locales frente a los movimientos financieros internacionales. El riesgo país había logrado descender hasta los 1.035 puntos, pero retomó la tendencia alcista en la primera rueda posterior al feriado nacional.

En paralelo, el dólar oficial abrió con modificaciones en el Banco Nación, ya que está en $1605. Las cotizaciones financieras y alternativas también mostraron valores superiores: el dólar blue se ubicó en $1.675, el MEP en torno a los $1.701 y el contado con liquidación alcanzó los $1.722.

La estabilidad de la cotización oficial aparece como uno de los elementos que el Gobierno busca sostener en medio de la volatilidad financiera. No obstante, la distancia con los dólares paralelos y la evolución de los bonos mantienen la atención sobre el frente cambiario.

El dato del INDEC que puede confirmar la recesión

Más allá de los movimientos financieros, la principal expectativa económica de este martes está puesta en el informe que difundirá el INDEC a las 16. El organismo publicará el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, un indicador que permitirá completar el balance del tercer trimestre y determinar si la Argentina ingresó en una recesión técnica.

El antecedente inmediato no es alentador. Durante el segundo trimestre de 2026, el Producto Bruto Interno (PBI) registró una contracción del 0,6% respecto del período enero-marzo. A su vez, los datos oficiales de agosto mostraron una caída interanual del 1,7% en el EMAE, aunque con una leve mejora mensual del 0,1%.

Las consultoras privadas anticipan que septiembre podría mostrar un pequeño repunte, pero insuficiente para compensar las caídas acumuladas durante julio y agosto. Equilibra proyectó una mejora mensual del 0,5%, aunque estimó una contracción del 2,6% para el tercer trimestre. Por su parte, Orlando J. Ferreres & Asociados calculó un avance mensual del 0,1%, pero una caída trimestral del 1,2%.

Si se confirma un nuevo retroceso del PBI entre julio y septiembre, la economía argentina acumularía dos trimestres consecutivos de contracción, una de las condiciones utilizadas para definir técnicamente una recesión.

El escenario también se refleja en las proyecciones de crecimiento. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la estimación de expansión económica para 2026 pasó del 3,2% que se proyectaba en enero al 0,7% en octubre. Se trata de una reducción significativa frente al 5% de crecimiento contemplado en el Presupuesto nacional.

A esto se suman las dificultades de sectores vinculados con la producción y el empleo. La industria, el comercio y la construcción aparecen entre las actividades que más sienten la desaceleración, mientras que los sectores primarios mantienen un comportamiento relativamente más favorable.

Desde el Gobierno atribuyen parte de la desaceleración a factores externos y a la normalización de la producción agrícola después de una cosecha récord. También sostienen que la economía puede retomar el crecimiento durante el último trimestre del año.