La economía bonaerense entra en recesión técnica

La actividad económica de la provincia de Buenos Aires registró en septiembre una caída de 1,2% respecto del mes anterior y de 0,9% en la comparación interanual, según las estimaciones de PulsoPBA, el indicador desarrollado por la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia para seguir la evolución de la economía bonaerense.

Con este resultado, la actividad acumuló entre enero y septiembre una contracción promedio de 0,3% en relación con el mismo período de 2025 y se ubicó 2,1% por debajo del nivel observado en diciembre del año pasado.

El relevamiento también permitió completar la estimación del tercer trimestre de 2026, que cerró con una caída de 1,6% frente al trimestre anterior. Esta variación se suma al retroceso de 0,4% registrado durante el segundo trimestre, por lo que la economía bonaerense acumuló dos trimestres consecutivos de contracción, una situación que en el análisis económico se denomina recesión técnica.

A nivel sectorial, la industria manufacturera fue el principal factor detrás de la caída interanual de septiembre, con una baja de 2,1%. También incidieron negativamente el comercio (-3,5%) y el sector de transporte y comunicaciones (-2,3%). Por su parte, la intermediación financiera mostró la mayor contracción relativa, con una caída de 8,3% interanual y tres meses consecutivos de resultados negativos.

En ese entramado, la caída industrial tiene un efecto que va más allá de las fábricas: repercute sobre proveedores, transporte, empleo y consumo. El retroceso simultáneo del comercio y de otras actividades de servicios muestra que las dificultades alcanzan distintas ramas de la economía bonaerense.

En contraste, el sector agropecuario volvió a funcionar como principal sostén de la actividad provincial al exhibir un crecimiento de 3,5% interanual. También se destacaron la pesca, con una expansión de 19,7%, y la explotación de minas y canteras, que avanzó 12,4% respecto de septiembre de 2025.

Si bien está diseñado para medir específicamente la actividad económica de la provincia de Buenos Aires, el volumen y la composición de la matriz productiva bonaerense hacen que PulsoPBA permita identificar dinámicas que guardan relación con las observadas en la economía nacional. En ese sentido, el indicador constituye un complemento del EMAE elaborado por INDEC, aportando una lectura de alta frecuencia sobre el desempeño de la principal economía provincial del país.

Los indicadores Pulso PBA utiliza modelos de inteligencia artificial entrenados para replicar el comportamiento del Estimador Mensual de Actividad de la Provincia de Buenos Aires (EMA-PBA), a partir de unas 1.200 variables de frecuencia diaria generadas por la entidad bancaria. Pulso PBA utiliza modelos de inteligencia artificial entrenados para replicar el comportamiento del Estimador Mensual de Actividad de la Provincia de Buenos Aires (EMA-PBA), a partir de unas 1.200 variables de frecuencia diaria generadas por la entidad bancaria.