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ACUERDOS EN LA MIRA

La economía copó la reunión de la mesa política

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Por Redacción

La mesa política del Gobierno nacional volvió a reunirse ayer para analizar la situación económica. Además, según difundió Presidencia, el encuentro sirvió para acelerar el tratamiento de los proyectos legislativos pendientes y discutir los criterios para cerrar acuerdos electorales con gobernadores aliados. También se abordó la cuestión de los estallidos sociales en países europeos como Francia e Italia.

Sobre las iniciativas en materia legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, repasó los temas previstos para la sesión de hoy, en la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.

Por último, se analizó la situación vinculada al fenómeno de El Niño y se evaluó la posible evolución de las inundaciones durante las próximas semanas.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

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