La economía retrocedió 2,9% y marcó la mayor caída en todo el año

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída del 2,9% en julio, frente al mes previo. Los datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En la medición contra el mismo mes del año pasado, la actividad económica retrocedió 1,4%. De esta manera, el EMAE no logró sostener las leves mejoras que había mostrado en la publicación previa. También recortó el crecimiento acumulado en lo que va del año, que pasó del 2,2% en junio al 1,7% en julio.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó cuáles fueron las variables que influyeron negativamente en la actividad económica de julio.

Como es habitual, el jefe del Palacio de Hacienda utilizó sus redes sociales para explicar los principales pasajes que dejó el EMAE del séptimo mes.

El funcionario lo justificó diciendo que hubo distintos “shocks transitorios” que afectaron la expansión de la economía.

Dentro de los resaltados, mencionó la falta de gas en la industria, un aumento en las lluvias y nevadas, y menos horas de trabajo realizadas, como consecuencia del Mundial 2026 desarrollado en Estados Unidos, Canadá y México.

“Durante julio se registraron distintos shocks transitorios que afectaron a varios sectores de actividad. En este sentido pueden mencionarse la menor disponibilidad de gas en el caso de la industria manufacturera, las mayores lluvias y nevadas en relación a los promedios históricos para la construcción, la minería y algunos servicios, y las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al mundial de fútbol”, precisó Caputo.

A pesar de la caída, el ministro buscó resaltar el crecimiento total en el año, que fue del 1,7%.

Es que el indicador acumuló un crecimiento del 1,7% en lo que va del año, aunque recortó ese aumento con respecto al 2,2% del mes previo.

POR SECTORES

De los 15 sectores relevados por el organismo, hubo siete que mostraron mejoras interanuales durante el séptimo mes del año. Se destacaron Pesca (con un alza del 424,5% interanual) y Explotación de minas y canteras (8,4% en 12 meses), que fueron las de mayor incidencia en el desempeño interanual del indicador.

Por su parte, ocho sectores de actividad tuvieron caídas en la comparación interanual. En ese grupo, los desempeños negativos de Comercio (-5,1%) e Industria manufacturera (-4,6%) le restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación del EMAE frente a julio de 2025.

“En lo que va del año, la actividad cayó en cuatro de los siete meses, lo que refuerza lo que venimos anticipando: una actividad sin motor propio más allá de los sectores primarios, que esta vez tampoco alcanzaron a sostenerla. Con los sectores más intensivos en empleo cada vez más rezagados, se achica el margen para mejorar el ánimo de la sociedad justo cuando empieza a asomar el calendario electoral de 2027″, sostuvo Justina Gedikian, analista de renta fija en Cohen.

De los 15 sectores relevados por el EMAE, seis mostraron mejoras en el séptimo mes del año: Pesca 424,5%; Explotación de minas y canteras 8,4%; Hoteles y restaurantes 2,5%; Electricidad, gas y agua 1,9%; Servicios sociales y de salud 1%; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,7%; mientras que Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler marcó 0%.

Por su parte, ocho sectores exhibieron variaciones negativas en la comparación con el nivel de hace un año: Comercio -5,1%; Industria manufacturera -4,6%; intermediación financiera -3; Enseñanza -0,1%; Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales -1,3%; Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria -1,5% y Transporte y comunicaciones -1,5%.

Ocho sectores con variaciones negativas en la comparación con el nivel de hace un año