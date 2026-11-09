El papa León XIV protagonizó este lunes una de las escenas más conmovedoras de su visita a la Argentina durante su paso por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El Pontífice no pudo contener las lágrimas al escuchar el testimonio de Marta Griselda Torres, una mujer con parálisis cerebral que vive en la institución y compartió su historia de vida frente al Santo Padre. Luego, en su mensaje, dejó una fuerte reflexión sobre la discapacidad, la dignidad humana y la solidaridad: “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”.

El momento de mayor emoción llegó cuando Marta tomó la palabra para agradecerle personalmente al Papa por haber elegido visitar el establecimiento. La mujer contó que nació con una discapacidad que le impide caminar y ver y que, durante buena parte de su vida, atravesó dificultades, internaciones, operaciones y distintos tratamientos.

También relató que durante años buscó un lugar donde pudiera vivir y sentirse contenida. Finalmente, encontró en el Cottolengo un espacio de afecto y acompañamiento, al que definió como un faro de luz que iluminó su vida.

“En el Cottolengo soy feliz. Conocí profundamente a Dios”, expresó Marta. Sus palabras conmovieron profundamente a León XIV, que debió secarse las lágrimas mientras escuchaba el relato.

La residente también contó que escribió un libro para compartir su experiencia y ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares. Antes de terminar, le entregó un ejemplar al Pontífice y dejó un mensaje para quienes se sienten solos: “Que sepan que no están solos, que tienen derecho a ser recibidos, amados y respetados”.

“Gracias por haber venido a visitarnos, por habernos elegido y por poner la mirada entre nosotros”, le dijo finalmente al Papa.

Tras ese encuentro, León XIV dirigió unas palabras a los residentes, trabajadores, religiosos y voluntarios del establecimiento, donde viven más de 400 personas con discapacidad. Allí destacó la tarea cotidiana de quienes sostienen la institución y planteó que el trabajo de cuidado y acompañamiento constituye un ejemplo para toda la sociedad.

“La enorme labor que hacen día a día con tanto amor es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad, la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz”, manifestó.

Uno de los pasajes centrales de su discurso estuvo dirigido directamente a las personas que viven en el Cottolengo. Con un mensaje que buscó reivindicar su lugar en la comunidad, el Papa sostuvo: “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar el sustento de la dignidad del ser humano y de lo que es importante en la vida”.

En esa línea, consideró que instituciones como el Cottolengo Don Orione tienen mucho para enseñar a las sociedades, especialmente por su capacidad de construir vínculos basados en la fraternidad y la inclusión.

León XIV también expresó un deseo para la Argentina: que el país pueda multiplicar las acciones solidarias y que el amor prevalezca por encima de cualquier forma de exclusión.

“Mi deseo para este país es que se sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre la exclusión”, afirmó. Además, imaginó a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a distintas iniciativas y convocó a impulsar una nueva generación de personas comprometidas con la caridad.

“El amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida”, agregó, antes de recordar que quienes atraviesan impedimentos físicos o espirituales deben reconocerse como amigos de Jesús y especialmente amados por él.