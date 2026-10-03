La explotación petrolera en Malvinas, un foco de tensión

La empresa estadounidense de servicios petroleros Halliburton anunció este viernes que no trabajará en el proyecto marítimo Sea Lion ni participará en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las islas Malvinas y sus alrededores. El Gobierno argentino celebró la decisión y la atribuyó a las gestiones de la Cancillería y de la Secretaría de Legal y Técnica.

La compañía informó que había comunicado su determinación a las autoridades argentinas, que plantearon inquietudes sobre su eventual intervención en el emprendimiento y sobre la aplicación de la legislación nacional a esas actividades.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente sostuvo que el anuncio constituye un resultado de las medidas impulsadas por Javier Milei para defender los derechos soberanos argentinos sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El Ejecutivo también aseguró que continuará utilizando herramientas legales, diplomáticas y administrativas para impedir que los emprendimientos desarrollados sin autorización argentina desconozcan los derechos e intereses del país.

Un yacimiento que concentra la disputa

El proyecto Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum, prevé la extracción de petróleo a unos 225 kilómetros al norte de las Malvinas. Se estima que el yacimiento alberga alrededor de 1.700 millones de barriles.

La Argentina se opone a su explotación desde el descubrimiento, en 2010, cuando declaró ilegales las perforaciones realizadas sin su autorización.

La decisión de Halliburton se conoció después de que el Gobierno reforzara sus acciones contra las empresas involucradas en la actividad petrolera en el área. En septiembre, Milei presentó un proyecto de ley para endurecer las medidas contra las firmas que operan en el archipiélago. El anuncio de la empresa se refiere a su participación como proveedora de servicios y no implica la cancelación de Sea Lion.

Cruce con Londres por el pedido de arbitraje

La controversia por el emprendimiento también abrió un nuevo frente diplomático. El jueves, la Cancillería argentina, encabezada por Pablo Quirno, rechazó los cuestionamientos del Reino Unido al pedido de arbitraje internacional presentado por Buenos Aires en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El ministerio sostuvo que recurrir a ese mecanismo no constituye un intento de socavar derechos, sino una vía para canalizar el reclamo argentino frente a la explotación petrolera.

Horas antes, la subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, había afirmado que la iniciativa argentina buscaba afectar la prosperidad y la seguridad económica de los habitantes de las islas.

La funcionaria defendió la posición británica sobre el derecho de los isleños a desarrollar y administrar sus recursos naturales. La Argentina, por su parte, mantiene su reclamo de soberanía y cuestiona las actividades económicas realizadas en el área sin autorización nacional.