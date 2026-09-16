La Fed subió las tasas por primera vez desde 2023 y proyectó otro incremento antes de fin de año

El banco central de Estados Unidos elevó la tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4%, y modificó al alza sus proyecciones para los próximos años. El mercado analiza si se trata de un movimiento puntual o del inicio de un nuevo ciclo de subas.

Tal como esperaba el mercado, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió elevar la tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4%. Se trata del primer aumento desde 2023 y marca un cambio respecto de la etapa de flexibilización monetaria que había iniciado el organismo.

La decisión estuvo vinculada, entre otros factores, con la persistencia de la inflación por encima del objetivo del 2% anual y con la volatilidad registrada en los precios de la energía a partir del conflicto en Medio Oriente.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el organismo encargado de definir la política de tasas de la Fed, tomó la decisión de manera unánime. Los 12 integrantes votaron a favor del incremento, incluidos los funcionarios que ya habían planteado una suba en julio.

Durante la conferencia de prensa posterior al anuncio, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, señaló que los datos conocidos desde la última reunión mostraron un fortalecimiento de la economía estadounidense. Al mismo tiempo, destacó la persistencia de la inflación y la incertidumbre generada por los acontecimientos geopolíticos.

En su comunicado, la Fed sostuvo que la incertidumbre continúa elevada, aunque señaló que el gasto doméstico se mantiene resiliente. Desde Balanz remarcaron que esta referencia a la fortaleza del consumo no figuraba en el comunicado de julio y consideraron que representa una señal sobre la evolución de la economía estadounidense.

Tasas más altas durante más tiempo

Además de definir la tasa de interés, la Fed difundió una actualización trimestral de sus proyecciones macroeconómicas. Uno de los principales cambios fue la revisión al alza de la trayectoria esperada para las tasas.

La mediana de la tasa de fondos federales prevista para 2026 pasó de 3,8% a 4,1%, mientras que para 2027 aumentó de 3,6% a 4,1%. Para 2028, la proyección pasó de 3,4% a 3,9%.

Las nuevas estimaciones reflejan una expectativa de una política monetaria más restrictiva durante un período más prolongado, una estrategia que en los mercados suele describirse como “higher for longer”, es decir, tasas más altas durante más tiempo.

Las proyecciones de inflación también fueron revisadas. La inflación PCE general y la subyacente tuvieron modificaciones de 0,1 punto porcentual para 2026 y 2028, mientras que las estimaciones para 2027 se mantuvieron sin cambios.

De acuerdo con las nuevas proyecciones, la inflación general se ubicaría en 3,7% anual en 2026, 2,3% en 2027 y 2,1% en 2028.

En paralelo, la Fed revisó levemente a la baja sus previsiones para el desempleo. Para el período 2026-2028, las estimaciones se redujeron entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales, hasta alcanzar una tasa de desocupación proyectada de 4,1% en 2028.

El organismo también elevó ligeramente sus previsiones de crecimiento económico: el PBI estadounidense crecería 2,3% en 2026 y 2,4% en 2027, mientras que para 2028 mantuvo una estimación de 2,2%.

Qué implica para Argentina

La decisión de la Fed también tiene implicancias para los mercados emergentes y, en particular, para el financiamiento argentino.

Desde Puente señalaron que la posibilidad de que las tasas estadounidenses permanezcan elevadas durante más tiempo, junto con la situación fiscal de Estados Unidos, podría repercutir sobre las tasas de largo plazo de los bonos del Tesoro norteamericano. Esto podría incrementar el costo de financiamiento de nuevas colocaciones internacionales.

Roberto Silva, de la Oficina de Inversiones de Cohen, explicó que una tasa estadounidense más elevada también puede aumentar el costo de los repos y de otros compromisos multilaterales de Argentina vinculados a tasas variables. Además, una mayor tasa de referencia podría encarecer futuras emisiones de deuda en dólares.

Desde Criteria, en tanto, señalaron que el movimiento de la Fed genera una diferencia entre la evolución de la tasa considerada libre de riesgo y el spread soberano argentino.

Según ese análisis, el impacto sobre los bonos argentinos dependerá en buena medida de la señal que transmita la Reserva Federal sobre sus próximos pasos y de si el mercado interpreta la suba como un ajuste puntual o como el comienzo de un período de mayor endurecimiento de la política monetaria.