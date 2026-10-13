La FIFA y el Sindicato de Camioneros a "Chiqui" Tapia, en la mira por giros de 620 mil dólares

La Justicia Federal profundiza la investigación sobre el patrimonio del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo un total de 15 nuevas medidas de prueba en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación se centra en el cargo público que "Chiqui" Tapia ejerce en la CEAMSE, la empresa estatal de residuos, un rol que habilita el control de su evolución patrimonial. Según el análisis de sus declaraciones juradas incluido en la denuncia, el dirigente registró un incremento patrimonial cercano al 1000% entre los años 2017 y 2024.

Entre los puntos más destacados del escrito del fiscal se encuentra el análisis de un depósito en efectivo de 620.000 dólares realizado en una cuenta personal de Tapia. De acuerdo con la documentación remitida por el Banco Credicoop, el 12 de febrero de 2019 Paola Moyano, su ex esposa, fue incorporada como firmante de la cuenta corriente en pesos y de la caja de ahorros en dólares del dirigente.

En esa misma fecha se registró el ingreso de los 620.000 dólares cuyo origen y motivación ahora se intentan esclarecer. Paralelamente, se dio de alta una caja de seguridad en la sucursal Plaza Lavalle de la misma entidad bancaria, de la cual Moyano, hija del líder histórico de Camioneros, Hugo Moyano, es cotitular con orden indistinta, sumado al uso de tarjetas adicionales asociadas al titular.

Dado que la mayor parte de los bienes declarados por Tapia tienen carácter ganancial, Pollicita requirió extender a Paola Moyano el levantamiento del secreto fiscal, bursátil, bancario y financiero que el juez Lijo ya había dictado para el titular de la AFA.

La fiscalía también puso el foco en fondos de origen internacional. Por ello, solicitó un exhorto internacional dirigido a Suiza para que la FIFA detalle los motivos de tres giros realizados a favor de Tapia: 49.585 dólares en diciembre de 2018, 124.583 dólares en junio de 2019 y 15.408 dólares en marzo de 2020, totalizando unos 189.578 dólares.

El planteo surge porque dichos ingresos no habrían sido informados por el dirigente en sus declaraciones juradas, por lo que el fiscal busca conocer la totalidad de los honorarios o viáticos abonados por la entidad internacional desde 2016.

Otro de los ejes de la ampliación apunta al Sindicato de Camioneros. Según los registros detectados en la cuenta de Tapia en el Banco Provincia, entre enero de 2016 y enero de 2019 se realizaron 37 acreditaciones por un total de 1.494.678 dólares, los cuales figuraban como los únicos ingresos de esa cuenta en dicho período pese a no coincidir plenamente con lo declarado formalmente. Ante esto, se exigió la entrega del legajo laboral, recibos de sueldo y fechas de alta y baja del dirigente en el gremio.

En cuanto a la AFA, la fiscalía requirió las actas que autorizaron la emisión de tarjetas corporativas a nombre de Tapia, detalles sobre sus límites y rendiciones de gastos, explicaciones sobre transferencias efectuadas entre 2020 y 2023, y la liquidación de cerca de 30 millones de pesos en concepto de viáticos declarados.

El requerimiento de Pollicita abarca además diversas operaciones inmobiliarias y financieras. Entre ellas, se investigan seis transferencias desde la cuenta de Tapia en otra entidad bancaria hacia una escribana porteña, cinco de las cuales se concretaron en la misma semana de febrero de 2019 en que se registró el millonario depósito en dólares.

Finalmente, el fiscal pidió informes sobre los legajos de cuatro vehículos (incluyendo una camioneta BMW X4 comprada en junio de 2020), los movimientos de subcuentas comitentes, la eventual adhesión al blanqueo de capitales a través de la ARCA, la entrega de declaraciones juradas pendientes por parte de la Oficina de Integridad Pública porteña y la certificación de otras siete causas previas en fueros penal económico y criminal con el propósito de unificar información patrimonial sobre el dirigente.