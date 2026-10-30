"La fórmula bonaerense del peronismo tiene que incluir a un dirigente del interior"

Osuna planteó que

El referente del Frente Renovador y exintendente de General Las Heras sostuvo que la próxima fórmula para la gobernación debería incorporar a un representante de los municipios del interior. También se refirió al armado electoral del peronismo, las internas y la situación económica de los distritos.

Javier Osuna, referente del Frente Renovador y exintendente de General Las Heras, planteó que la próxima fórmula del peronismo para la gobernación bonaerense debería incluir a un dirigente del interior de la provincia.

"Voy a pelear, voy a luchar, y se lo he dicho a propios y a no propios, para que en la fórmula de la gobernación que viene haya un hombre o una mujer del interior", afirmó durante una entrevista en un canal de streaming.

En ese sentido, consideró que los municipios del interior deben tener mayor participación en las decisiones y en los espacios de representación provincial. "El próximo gobierno provincial debe tener un gobernador o un vicegobernador del interior de la provincia de Buenos Aires", sostuvo.

Osuna aclaró que su planteo no implica un cuestionamiento a los dirigentes del conurbano. "No tengo nada en contra de los compañeros del conurbano. No pongo en duda sus capacidades. Lo que digo es que no se puede mirar desde acá, hay que mirarlo desde más arriba, y el interior nos está esperando", expresó.

También señaló que el armado político provincial debería incorporar a intendentes y referentes de distritos de distintas dimensiones. "Hay que sentar a la mesa del pensamiento provincial a los hombres del interior en cargos relevantes. No importa si vienen de un municipio de 15, 20 o 30.000 habitantes", indicó.

Las críticas al Gobierno nacional y el armado del peronismo

En otro tramo de la entrevista, el exintendente cuestionó las políticas del Gobierno nacional y su impacto en los municipios. Mencionó la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la reducción de la asistencia a las administraciones locales y la paralización de la obra pública.

En ese marco, describió dificultades en distintos distritos bonaerenses y señaló que algunos municipios que habían respaldado electoralmente a Javier Milei ahora enfrentan problemas en sus economías locales.

Por otra parte, Osuna se refirió a la reorganización del peronismo de cara a las próximas elecciones. Defendió la realización de internas y destacó el papel de Sergio Massa, a quien definió como "el dirigente más capacitado del país".

Por último, reiteró la necesidad de incorporar la perspectiva de los municipios del interior al debate sobre el futuro del peronismo bonaerense. "El gran debate que tenemos que dar para adelante es que este proyecto provincial lo tenemos que fortalecer con la voz del interior", concluyó.