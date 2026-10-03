La Iglesia afirmó que el Papa encontrará una Argentina “herida” y muy dividida

El papa León XIV encontrará en su visita a la Argentina un país “herido”, dividido y con una parte importante de su población sumida en la pobreza. Así lo advirtió el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien cuestionó la descalificación y la intolerancia en la vida pública y llamó a quienes tienen responsabilidades de conducción a trabajar por la paz.

El diagnóstico fue planteado después de una misa en la Catedral Metropolitana, en la antesala de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján.

“Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina muy dividida, con esa famosa grieta. Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”, sostuvo García Cuerva.

Sus palabras combinaron una advertencia sobre el deterioro de la convivencia con una mirada sobre las dificultades sociales que se arrastran desde hace años. También destacó la persistencia de quienes trabajan y sostienen a sus familias en medio de ese escenario.

La pobreza y una crisis que atraviesa generaciones

Al explicar por qué eligió definir a la Argentina como un país “herido”, el arzobispo puso el foco en el sufrimiento de quienes no logran cubrir sus necesidades y en la prolongación de esa situación.

“Yo soy más de decir que es una Argentina herida porque duele en las entrañas del pueblo. Duele en un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, expresó.

Para ilustrar esa crisis persistente, recurrió a un recuerdo familiar: “Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.

García Cuerva también subrayó que León XIV encontrará una sociedad que continúa esforzándose pese a las dificultades. “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”, afirmó.

En esa capacidad de sostener el esfuerzo cotidiano ubicó una de las expresiones de esperanza que, según consideró, también estará presente en la multitud que caminará hacia Luján.

Un llamado a la paz para toda la dirigencia

Durante el intercambio con los periodistas, García Cuerva fue consultado por el incidente protagonizado por Juan Grabois en el Congreso y por las últimas descalificaciones del presidente Javier Milei en las redes sociales. Su respuesta extendió el reclamo al conjunto de quienes tienen responsabilidades sobre otras personas.

“La clase dirigente religiosa, empresarial, todos los que tenemos responsabilidades sobre otras personas tenemos que apostar por la paz”, sostuvo.

El arzobispo vinculó esa necesidad de encuentro con el sentido de la visita papal. Consideró que el país necesita un mensaje que contribuya a recuperar la unidad y renueve el compromiso de la Iglesia.

“Creo que el papa viene porque somos un pueblo que necesita la confirmación en la fe, del mensaje del Santo Padre que nos una, nos regale entusiasmo y esperanza, que nos impulse como Iglesia a la misión”, señaló.

También advirtió que el impacto del viaje deberá prolongarse más allá de las celebraciones multitudinarias. “Es una visita pastoral que dejará tarea para el hogar cuando el Papa no esté con nosotros y el desafío será concretar eso que nos vaya diciendo”, planteó.

García Cuerva destacó además la coordinación entre la Iglesia y los distintos niveles del Estado para organizar las convocatorias religiosas y preparar la llegada del Pontífice. Mencionó la participación de más de 20.000 voluntarios y valoró el trabajo compartido entre autoridades nacionales, provinciales y locales.

“Nos sentamos a una mesa gobiernos nacionales, locales, la Iglesia. Trabajamos con mucho esfuerzo para que el Papa se encuentre con la gente”, expresó.

La visita de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Ante ese viaje, el mensaje de García Cuerva dejó planteado un desafío que excede la organización: transformar la expectativa por la llegada del Papa en un compromiso duradero frente a la pobreza y las fracturas de la convivencia.