A cinco días de perder estado parlamentario, después de casi dos años de dilaciones y tras el pedido de la Iglesia Católica, que hasta envió a un representante del Episcopado a comisiones para reclamarles en la cara a los senadores que avalaran el proyecto aprobado en Diputados, finalmente el oficialismo y la oposición acordaron ayer avanzar con la sanción definitiva de la ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea.

Para destrabar la discusión, se resolvió, por un lado, someter hoy a votación la sanción que exigió la Iglesia y, por otro, impulsar una iniciativa complementaria que La Libertad Avanza (LLA) propone tratar sobre tablas. Para lograr el entendimiento, el peronismo se comprometió a prestar su apoyo para habilitar el debate de esta segunda propuesta que, de ser aprobada, seguirá su trámite en la Cámara baja.

Entre otras medidas, el proyecto aprobado por Diputados busca prohibir la publicidad de las apuestas online y los patrocinios en indumentaria deportiva, equipos, deportistas, estadios y eventos. Además, refuerza los controles para impedir el acceso de menores a las plataformas de juego y solo permite apostar con tarjetas de débito y billeteras electrónicas sujetas a límites diarios, en tanto que prohíbe utilizar tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a la Anses.

Como se gestó el acuerdo

El acuerdo entre oficialismo y oposición se gestó durante un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales del Senado.

En ese marco, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, anticipó detalles del proyecto que en paralelo trabaja LLA y enumeró tres prioridades del Gobierno: restringir la publicidad de las apuestas, otorgarle al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la potestad administrativa de bloquear los sitios que operan de manera irregular y reforzar las disposiciones destinadas a proteger a los menores de edad.

La libertaria pidió unas horas más para terminar de pulir el texto y deslizó la posibilidad de incluir el tema en sesiones extraordinarias. “Esto estuvo frenado dos años. Nos vamos a tomar unas horas de reflexión”, advirtió.

Fue entonces que el titular de Fuerza Patria en el Senado, José Mayans, propuso sancionar el texto que llegó de Diputados y avanzar con las modificaciones que reclama el oficialismo a través de otro proyecto.

“Nos pronunciamos por la media sanción de Diputados para que tengamos ley. No se olviden que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de la reglamentación. Y si quieren mejorar algunos aspectos, lo vemos después. Actuemos en favor de nuestros jóvenes, como dijo el Episcopado”, expresó el senador peronista.

Bullrich aceptó esa propuesta, pero le pidió a Mayans que le garantizara los dos tercios para tratar sobre tablas la iniciativa oficialista.

Para llegar a este entendimiento se necesitó la fuerte presión de la Iglesia Católica, que incluso ayer participó del debate en comisiones a través del secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, quien solicitó a los senadores que lo escuchaban “que cuando tengan que tomar una decisión lo hagan mirando al pueblo, a la gente. Lo primero son las personas y sobre todo los más vulnerables, los niños, los jóvenes, los adolescentes. No la economía. No el juego que atrae a los más poderosos. La decisión que tienen por delante es qué patria queremos. Se juega en lo que hacemos con los más vulnerables”.

Antes, la Conferencia Episcopal Argentina había emitido un comunicado pidiendo por la sanción del proyecto, advirtiendo sobre “las graves consecuencias de la ludopatía y las apuestas en línea en la vida de niños, adolescentes y jóvenes. Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio”.

Por eso, le reclamó al Senado “que asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones. La protección de nuestros niños, adolescentes y jóvenes no puede seguir esperando, ni quedar atrapada en dilaciones que terminen frustrando una respuesta legislativa necesaria. La gravedad de lo que está en juego no admite que el silencio o la falta de tratamiento se conviertan en una respuesta. La sociedad tiene derecho a conocer qué piensan sus representantes y qué están dispuestos a hacer frente a esta realidad” e insistió: “No dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”.

En la Provincia Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados mantenía un cuarto intermedio, con el proyecto contra la ludopatía infantil en el centro de la escena. Luego de la reunión con el Arzobispo Gustavo Carrara, la iniciativa se incluyó en el temario, en medio de una tensa reunión de Labor. Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados mantenía un cuarto intermedio, con el proyecto contra la ludopatía infantil en el centro de la escena. Luego de la reunión con el Arzobispo Gustavo Carrara, la iniciativa se incluyó en el temario, en medio de una tensa reunión de Labor.