El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley advirtió que un eventual aumento en la dolarización de carteras antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 podría presionar al alza sobre el tipo de cambio y obstaculizar el sendero de desinflación, incluso bajo la continuidad del actual esquema macroeconómico.

En su último informe de perspectivas para América Latina, la entidad señaló que los comicios de 2027 representarán la principal fuente de incertidumbre para la economía argentina.

Si bien su escenario base proyecta una desaceleración sostenida del índice de precios —pasando del 30,8% interanual estimado para 2026 al 21,7% en 2027 y al 17,1% en 2028—, los analistas subrayaron que el proceso será gradual y enfrentará interrupciones debido a la inercia inflacionaria y a los ajustes pendientes en las tarifas de servicios públicos.

En este marco, Morgan Stanley destacó que el fortalecimiento de las reservas internacionales de libre disponibilidad será indispensable para contener tensiones cambiarias. Aunque el superávit comercial impulsado por el agro y la energía aportará divisas, advirtió que los vencimientos de deuda en moneda extranjera del Tesoro y el Banco Central limitarán el margen de acumulación neta, recomendando recurrir a financiamiento multilateral o líneas contingentes.

La entidad prevé que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá un 1,3% en 2026, acelerará al 2,4% en 2027 y alcanzará el 3% en 2028*. Esta expansión estará impulsada inicialmente por las exportaciones de hidrocarburos, el sector agropecuario y los proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mientras que el consumo privado mostrará una recuperación más lenta condicionada por la cautela bancaria ante los niveles de morosidad.

El reporte estima que el Gobierno sostendrá el equilibrio de las cuentas públicas, proyectando para 2027 un superávit primario del 1,2% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,1%.

En el plano monetario, proyecta que la tasa nominal de referencia (TAMAR) cerrará 2026 en 22,8%, descenderá al 20% en 2027 y llegará al 15% en 2028, aunque podría enfrentar pausas restrictivas en la previa electoral.

Finalmente, el banco alertó que una combinación de tasas internacionales más altas con un eventual giro en el rumbo de las políticas económicas tras los comicios derivaría en una fuerte debilidad del peso, un repunte de la inflación y las tasas, el estancamiento de la inversión y un riesgo concreto de recesión.