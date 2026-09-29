La industria bonaerense, con repunte en algunos rubros y caída del empleo

La industria bonaerense mostró una recuperación en los primeros meses del año, aunque el repunte de la actividad convive con una persistente caída del empleo. Así surge del Informe Mensual de septiembre de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (Uipba), a partir de distintos indicadores de la economía provincial.

De acuerdo con el informe, la actividad industrial de la Provincia creció 1,4% interanual en mayo y se mantuvo prácticamente estable frente al mes anterior, con una variación desestacionalizada positiva de 0,4%. Con ese resultado, entre enero y mayo acumuló un incremento del 3% respecto del mismo período de 2025.

Sin embargo, el comportamiento no fue uniforme entre las distintas ramas: cuatro de los once sectores que componen el índice registraron crecimiento interanual, mientras que los siete restantes mostraron caídas. Entre los sectores con mayor crecimiento acumulado se destacaron Productos químicos y Refinación de petróleo.

El escenario también presenta señales diferentes según el tipo de consumo o inversión. En los primeros siete meses del año, el patentamiento de motos acumuló una suba del 37%, mientras que el de autos retrocedió 12,5%.

CAÍDA DEL EMPLEO

El principal contraste aparece en el mercado laboral. El empleo asalariado registrado privado de la provincia volvió a caer en términos mensuales: en mayo se perdieron 5.046 puestos de trabajo respecto de abril. En la comparación interanual, el empleo privado bonaerense registró una baja de 2,4%. La situación es todavía más marcada dentro de la industria: en el último trimestre de 2025 se contabilizaron 509.739 puestos de trabajo industriales, 18.222 menos que un año antes, lo que representa una caída interanual de 3,5%.

El dato cobra relevancia por el peso de la industria bonaerense en la economía nacional. La provincia concentra el 48,8% del PBI del país y cuenta con 25.280 establecimientos industriales, equivalentes al 40,9% del total nacional. El sector reúne además el 42,2% del empleo industrial argentino.

Según el informe, el comercio exterior aporta otro elemento al cuadro. Durante el primer semestre, las exportaciones bonaerenses crecieron 8,6% frente al mismo período del año anterior y alcanzaron los 15.748 millones de dólares, equivalentes al 31,8% de las exportaciones nacionales. Pero las exportaciones industriales retrocedieron 3,9% interanual, traccionadas por una menor exportación de las MOA.

“PANORAMA DESALENTADOR”

Consultado por EL DIA, el miembro de la Uipba Francisco Boto describió la situación de la industria bonaerense como un “panorama bastante desalentador”, y señaló al entramado productivo del Área Metropolitana como uno de los más golpeados.

En ese marco, contó que el crecimiento de algunas industrias y la caída del empleo se explican en su convivencia porque las que registran una mayor caída, como por ejemplo la textil y la del caucho, son ultraintensivas en mano de obra, mientras que otras con menos requerimiento de personal, como la química o la plástica, tuvieron un incremento.

En esa línea, graficó el panorama indicando que el cierre de empresas se precipitó en el último año. “En la Provincia, desde mayo de 2023 hasta mayo de 2026 cerraron 1.306 industrias. Y que de ese total, sólo en el último año se perdieron 1.011.