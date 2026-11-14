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Capacidad instalada

La industria llegó a su pico de 2026 en uso de máquinas

Por Redacción

La utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) superó, por primera vez en el año, el 60% en su indicador durante septiembre.

En efecto, la industria utilizó el 60,1% durante el noveno mes, un punto porcentual (p.p.) por encima del dato de agosto y 1,3 p.p. por debajo de septiembre del último año.

A su vez, el dato rompe con la tendencia y se ubica, por primera vez, por encima del 60% de la capacidad instalada total.

Los datos se desprenden del informe que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En lo que va del año, la medición más alta había sido registrada en abril (59,9%), seguida de junio y julio (ambos con 59,1%).

Para encontrar un número superior al de septiembre hay que remontarse a octubre de 2025, cuando la UCII marcó una capacidad total del 60,9%.

Del total de los doce bloques, solamente cinco terminaron por encima de la variación general de la UCII. El petróleo sigue siendo el de mayor capacidad instalada (82,9%).

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