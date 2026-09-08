La industria y la construcción volvieron a caer en julio y complican la recuperación de la actividad

La actividad económica volvió a mostrar señales de debilidad en julio. Según los últimos datos difundidos por el INDEC, la producción industrial manufacturera cayó 4,9% interanual y 5% frente a junio, mientras que la construcción retrocedió 4,5% respecto de julio de 2025 y 4,6% en la comparación mensual.

Los números oficiales muestran un escenario dispar según el sector, aunque con un denominador común: tanto la industria como la construcción registraron fuertes bajas en julio frente al mes anterior.

En el caso de la industria, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) acumuló en los primeros siete meses de 2026 una caída de 2,6% respecto del mismo período del año pasado. Julio fue, además, el peor mes en términos de variación mensual en lo que va del año.

Hasta ahora, marzo y junio habían sido los únicos meses con resultados positivos, con subas de 5,1% y 2,1%, respectivamente.

Fuerte disparidad entre los sectores industriales

El comportamiento de la industria manufacturera fue heterogéneo. De las 16 divisiones relevadas por el INDEC, solo cuatro tuvieron en julio una variación positiva interanual.

El mejor desempeño correspondió a la refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, con una suba de 8,1%. Le siguieron madera, papel, edición e impresión, con 7,1%; otro equipo de transporte, con 2,6%; e industrias metálicas básicas, con 1,6%.

En cambio, entre los sectores más golpeados se ubicaron otros equipos, aparatos e instrumentos, que cayó 31,4%; maquinaria y equipo, con una baja de 26,7%; y prendas de vestir, cuero y calzado, que retrocedió 15,9%.

También registraron descensos los productos textiles (-13%), productos minerales no metálicos (-12,6%), tabaco (-12,3%), productos de caucho y plástico (-9,1%), muebles y colchones (-9,1%), productos de metal (-8,4%) y vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-5,4%).

Los alimentos y bebidas, en tanto, prácticamente se mantuvieron estables, con una baja de 0,5%.

La construcción también volvió a retroceder

El panorama tampoco fue favorable para la construcción. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró en julio una caída de 4,5% frente al mismo mes de 2025.

En la comparación mensual, el descenso fue todavía mayor: la serie desestacionalizada mostró una baja de 4,6% respecto de junio, mientras que la tendencia-ciclo retrocedió 1,1%.

Pese al resultado negativo de julio, el sector todavía mantiene un balance positivo en el acumulado de 2026: durante los primeros siete meses del año, la actividad de la construcción registra un crecimiento de 1,7% respecto del mismo período de 2025.

Caídas en varios insumos

Los datos de consumo aparente de insumos también reflejaron la menor actividad. En julio, los mayores retrocesos interanuales correspondieron al asfalto, con una baja de 23,1%; yeso, -21,2%; ladrillos huecos, -12,9%; cales, -9,8%; hormigón elaborado, -9,5%; y cemento portland, -8,1%.

También cayeron las placas de yeso (-7,2%), los pisos y revestimientos cerámicos (-6,9%) y el hierro redondo y los aceros para la construcción (-2,4%).

En sentido contrario, algunos insumos registraron aumentos, como el resto de los materiales relevados —que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción—, con una suba de 22,8%. También crecieron los artículos sanitarios de cerámica (7%), los mosaicos graníticos y calcáreos (0,7%) y las pinturas para construcción (0,1%).

De esta manera, los datos de julio muestran una recuperación que sigue siendo irregular: mientras la industria acumula una contracción en lo que va del año, la construcción conserva un resultado positivo en el acumulado, aunque ambas actividades sufrieron fuertes retrocesos durante julio.