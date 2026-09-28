La inflación de septiembre podría superar a la de agosto: qué esperan las consultoras

Más allá de las proyecciones de largo plazo sobre la economía argentina, las consultoras privadas anticipan que la inflación de septiembre podría ubicarse por encima del 1,7% registrado en agosto, principalmente por una aceleración de los precios de los alimentos.

Si bien algunas firmas consideran que el índice podría repetir el dato del mes anterior, la mayoría de las estimaciones relevadas se ubica entre 1,8% y 2% mensual.

Las estimaciones más bajas

Entre las consultoras que esperan una inflación similar a la de agosto se encuentra Empiria. Su economista, Federico González Rouco, señaló que la estimación para septiembre es de 1,7%, debido a una desaceleración de la inflación núcleo, mientras que los precios regulados continúan mostrando niveles elevados.

En C&T Asesores Económicos, María Castiglioni sostuvo que septiembre “puede terminar igual que agosto o mínimamente por arriba”. Según explicó, uno de los factores de presión fueron los precios de frutas y verduras, que registraron fuertes aumentos durante una de las semanas del mes, aunque luego mostraron cierta desaceleración.

Por su parte, LCG Consultora ubica por ahora su proyección entre 1,7% y 1,8%. Melisa Sala, economista principal de la firma, indicó que el relevamiento de alimentos y bebidas mostró un aumento de 1,7% durante la cuarta semana de septiembre, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas se aceleró hasta el 2,7%.

Proyecciones cercanas al 1,8%

Para Abeceb, la inflación de septiembre rondaría el 1,8% mensual. Maia Mindel señaló que ese ritmo está en línea con el comportamiento de la inflación núcleo de los últimos dos meses y con los precios mayoristas, excluyendo el efecto del petróleo.

La economista consideró que estos datos muestran que la inflación de base continúa descendiendo respecto de los niveles cercanos al 2% registrados a comienzos del año, aunque lo hace lentamente debido a la persistencia de la inercia en contratos y acuerdos de precios.

Según su análisis, septiembre debería reflejar ese ritmo de base, mientras que durante los próximos meses podrían producirse variaciones vinculadas con factores estacionales sin modificar la tendencia gradual descendente.

Las consultoras que esperan un 2%

Entre las previsiones más elevadas aparece Equilibra, que proyecta una inflación cercana al 2%.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora, señaló que el registro ya se encontraba en torno al 1,9%, con un riesgo adicional derivado del aumento de los combustibles.

El economista explicó que la suba de las naftas y el incremento de los valores internacionales ejercen presión sobre los alimentos y los derivados del petróleo, dificultando una reducción del índice por debajo del 2% mensual.

Una estimación similar presentó Eco Go. Su director, Sebastián Menescaldi, anticipó también una inflación del 2% para septiembre.

Según explicó, agosto había contado con un efecto favorable asociado a la reversión de factores estacionales de julio que no se repitió durante septiembre. Además, señaló que la entrada de la nueva colección de indumentaria está elevando las mediciones y que se sumó una mayor dinámica en los precios de los alimentos.

El relevamiento de precios minoristas de Eco Go registró una variación de 0,4% en alimentos durante la tercera semana de septiembre, aunque la proyección mensual de la consultora se mantiene en 2%.

Alimentos y tipo de cambio, entre las principales presiones

Analytica también proyecta una inflación del 2% para septiembre. Claudio Caprarulo, director de la consultora, atribuyó el resultado principalmente a la aceleración de los alimentos.

“Tenés fuertes subas en verduras y se aceleró, aun marginalmente, el precio de la carne”, señaló.

En la Fundación Libertad y Progreso, la estimación también alcanza el 2%, de acuerdo con los datos relevados hasta la tercera semana del mes.

Julián Neufeld, economista de la entidad, destacó particularmente el comportamiento de alimentos y bebidas no alcohólicas, que según su índice registraron un aumento intermensual del 2,8%.

Dentro de ese rubro, señaló subas en carnes y derivados, pescados y mariscos, verduras, tubérculos y legumbres. Desde la fundación vincularon esos incrementos con la volatilidad del tipo de cambio mayorista, que, según el relevamiento citado, se depreció alrededor de un 2% desde julio.

Neufeld remarcó, de todos modos, que esta aceleración no necesariamente implica un cambio de tendencia, sino que refleja que el proceso de descenso de la inflación no es lineal y puede presentar oscilaciones vinculadas con la estacionalidad y el comportamiento de distintos precios durante cada mes.

En ese escenario, las estimaciones privadas muestran un rango relativamente acotado para septiembre: desde el 1,7% previsto por algunas consultoras hasta valores cercanos al 2%, con los alimentos como uno de los principales factores de presión sobre el índice.