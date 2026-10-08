La inflación de septiembre se aceleró levemente en CABA y cerró en 1,8%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en septiembre, informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. Así, el indicador porteño mostró una aceleración de 0,1 punto porcentual contra agosto, que había dado 1,7%.

De esta manera, el IPC de CABA acumuló un aumento de 23,7% desde enero. El alza fue de 32,9% en los últimos 12 meses.

Los rubros que más subieron en la Ciudad de Buenos Aires durante agosto fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza de 2,3%; seguido por Salud, con 2,2%; y Alimentos y bebidas, que subieron 2,1%.

En tanto, el INDEC difundirá el martes 13 de octubre el IPC a nivel nacional del noveno mes de 2026.

Los sectores que tuvieron mayor incidencia en el nivel general de inflación durante agosto fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Transporte.

Dentro de las divisiones que integran el índice, Educación registró el mayor aumento, con una suba del 2,9%, como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal. Le siguieron Cuidado personal, protección social y otros productos, con un avance del 2,4%, y Prendas de vestir y calzado, que aumentó 2,3%.

Por su parte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles también subió 2,3%, debido principalmente a los ajustes en los gastos comunes de la vivienda y los alquileres. Este rubro fue el que más contribuyó al incremento del índice general, con una incidencia de 0,47 puntos porcentuales.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2,1%, impulsada especialmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres (11,3%). También se destacaron los incrementos en leche, productos lácteos y huevos (1,9%) y carnes y derivados (1,3%).

Entre los sectores que impactan directamente en el bolsillo de los consumidores, Salud aumentó 2,2%, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga, mientras que Transporte avanzó 1,3%.