La interna entre Martín Menem y Santiago Caputo, ¿se arregla en el vestuario?

En medio de la polémica desatada por la interna con el principal asesor de Javier Milei, Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló públicamente del tema. Aseguró, con reminiscencia futbolísitica, que “cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro”. Y destacó: “Yo no le mentí al Presidente”.

“En cualquier organización, gobierno o equipo de fútbol, siempre surgen diferencias, a veces más marcadas o menos marcadas; pero soy de los que creen que cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro. Cerrado. A cielo abierto, nada”, sentenció en declaraciones radiales. El riojano responde a Karina Milei, la cabeza del grupo interno enfrentada con Caputo.

En ese marco, Menem intentó bajarle el tono a la pelea que mantiene con el asesor, cuya interna quedó expuesta en redes durante los últimos días. “A veces pasan este tipo de situaciones, pero seguramente se van a ir acomodando con el tiempo”, subrayó con una actuada despreocupación.

Breve reseña: la tropa digital que responde a Caputo, liderada por Daniel Parisini (conocido en redes como “El Gordo Dan”), salió a denunciar en la web que Menem atacaba a funcionarios y figuras políticas del gobierno a través de una cuenta falsa de X, llamada “Periodista Rufus” e hizo una suerte de denuncia respecto a que el sector karinista le mentía al jefe de Estado.

El titular de la Cámara baja dedicó tiempo ayer a rechazar esas versiones. “Es una falsedad absoluta”, dijo.

Consultado acerca de si, efectivamente, le mintió a Milei con ese tema, Menem respondió en forma tajante: “Miren, les pido por favor que no subestimen al Presidente. Esto es subestimar al Presidente. Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados”.

Ayer por la tarde, desde una cuenta atribuida a Caputo en X (@SantiC) ensayaron una teoría que sonó a respuesta a esos dichos matinales de Menem. “La tríada fundamental de la investigación criminal para identificar al responsable de un delito es: 1) Motivo (quién se beneficia y quién resulta perjudicado); 2) Medios (quién maneja o tiene acceso a los medios con los que se cometió el delito) y 3) Oportunidad (si se encontraba en el lugar y momento adecuados para cometerlo). Aplique estos criterios según su criterio”. Todo muy críptico. Suena muy a Caputo.

El conflicto entre la tropa digital de Caputo y Menem escaló el pasado sábado cuando el asesor presidencial expuso al diputado en las redes, a quien vinculó directamente con una cuenta anónima (la mencionada PeriodistaRufus) que actuaba como usina de críticas al propio Gobierno. Básicamente dijo que la manejaba el diputado para hacer daño interno.

Y todo estalló cuando desde la cuenta más oficial del consultor -la mencionada @Santi C, porque suele usar varias y no confirmarlas como propias- salió una lapidaria respuesta a otro tuit que encendió una pelea descarnada en las redes libertarias.

La cuenta de Caputo y otra de Manuel Vidal, uno de sus principales colaboradores, habían sido arrobadas en un posteo de @PeriodistaRufus, un perfil con apenas un centenar de seguidores. El tuit era una crítica a la empresa FlyBondi, del empresario Leonardo Scatturice, un contacto fluido de Caputo y lobbista argentino en Estados Unidos. Justamente allí viajó Caputo días pasados, con Scatturice de ladero, para tener reuniones con gente de Donald Trump. Una suerte de diplomacia paralela a la Cancillería.

Posteos problemáticos

El problema se desató cuando se constató que un posteo criticando a Fly Bondi derivaba a la cuenta oficial en Instagram de Martín Menem. “El mismo sábado dije que para mí pasó esto: se trata de un link de Instagram, que lo envió algunas de las personas que colabora conmigo. Es un link de una noticia y algún pícaro de por ahí tomó ese link, lo subió y cualquiera que lo abra le va a parecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta”, explicó el dirigente riojano sobre la charla que tuvo con el Presidente el mismo sábado en que se desató la controversia.

Incluso, el propio Milei recogió el guante y apoyó al riojano. “Eso fue algo que le han plantado a Martín; o sea, eso está prefabricado”, indicó el Presidente en declaraciones a un canal de streaming.

Ayer a Menem le recordaron las críticas de la tropa más cercana a Caputo, que lo acusa de atacar a Milei hace tiempo. Prefirió no confrontar. “Si el Presidente pensara eso, yo ya no estaría en el Gobierno hace rato”, contestó.

Renuncia Federico Angelini dejó su cargo como subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad. La salida se da en plena tensión entre Patricia Bullrich y Karina Milei, tras el alineamiento de Alejandra Monteoliva con el sector de la secretaria General de la Presidencia. Federico Angelini dejó su cargo como subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad. La salida se da en plena tensión entre Patricia Bullrich y Karina Milei, tras el alineamiento de Alejandra Monteoliva con el sector de la secretaria General de la Presidencia.