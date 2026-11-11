La intimidad de las historias que los presos de Devoto le contaron al papa León XIV

Reclusos de la cárcel de Villa Devoto compartieron sus testimonios durante la visita del papa León XIV al establecimiento penitenciario, y relataron cómo su acercamiento a Jesús les permitió superar momentos de angustia, recuperar la paz interior y renovar sus esperanzas de construir un futuro alejado de las adicciones y el delito.

Los detenidos, identificados como Christian, Maximiliano y Reynaldo coincidieron en la importancia de la fe para transformar sus vidas y expresaron su deseo de reencontrarse con sus familias, conseguir un trabajo y comenzar una nueva etapa. Sus palabras fueron acompañadas por los aplausos del Sumo Pontífice.

Christian, de 29 años, contó que se encuentra privado de su libertad desde 2025 y recordó que, mientras vivía en situación de calle, las adicciones lo empujaron a cometer delitos, perder su trabajo y alejarse de su familia. Tras su detención, atravesó noches de angustia y arrepentimiento por no haber escuchado los consejos de su madre.

El joven aseguró que su vida comenzó a cambiar cuando se acercó a la capilla del penal. “Allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba”, relató, y destacó que la fe le permitió recuperar la paz, la alegría y el amor. También pidió perdón a Dios y a todas las personas a las que lastimó.

Próximo a recuperar la libertad, expresó su esperanza de conseguir trabajo, tener una vivienda, continuar asistiendo a la iglesia y formar una familia. “Siempre hay una salida y Dios escucha”, afirmó al dirigirse a quienes sufren adicciones, y concluyó: “Hay una nueva vida por vivir y esa vida está en Jesús”.

Otro detenido, Maximiliano, relató que el consumo de drogas y alcohol lo llevó a vivir alejado de su familia y a perder momentos irrecuperables junto a sus hijas. Reconoció que su detención significó un golpe de realidad que lo obligó a reflexionar sobre el rumbo que había tomado su vida.

El interno contó que en la capilla del penal volvió a encontrarse con Jesús y recuperó recuerdos de su infancia vinculados a la iglesia. “Volví a sentirme un hijo amado por Dios”, expresó, y pidió perdón a su familia, a la madre de sus hijas y a todas las personas a las que perjudicó, convencido de que la fe le ofrece una oportunidad para reconstruir su futuro.

Su mayor esperanza es recuperar la libertad, conseguir un trabajo digno, formar un hogar y volver a disfrutar de sus hijas. “Quiero volver a Dios y demostrarles a mis hijas que su papá puede cambiar”, manifestó, y alentó a quienes padecen adicciones a pedir ayuda.

Finalmente Reynaldo, señaló que gracias a la Pastoral Carcelaria volvió a sentirse "un hijo amado de nuevo" y resaltó: "Sucedió aquí, en esta capilla en este penal, el abrazo llegó por medio de la pastoral carcelaria y junto a todos los voluntarios" que le hicieron sentir que "Cristo nos eligió para expresarnos su amor".

Señaló que pese al dolor de la privación de la libertad, se debe rescatar "una buena noticia, y es que una nueva vida es posible. Más allá de nuestros errores y desaciertos El nos ama y nos espera siempre para abrazarnos. Mi vida ha cobrado sentido. Hoy llevo una vida de plenitud", remarcó.

La ceremonia religiosa de llevó a cabo en la capilla del penal de Villa Devoto, y al cabo de cada testimonio el Papa abrazó a cada uno de los detenidos que dieron testimonio, en un encuentro cargado de emoción.