La izquierda movilizó a Plaza de Mayo para protestar contra Milei

Sectores de izquierda movilizaron ayer a Plaza de Mayo para protestar contra las políticas del gobierno de Javier Milei. En ese contexto, lanzaron críticas contra los gobernadores y reclamaron que la CGT llame a un paro nacional.

Bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”, la autoconvocatoria comenzó en Plaza Congreso, punto de partida, y con el correr de las horas se movilizaron hacia Plaza de Mayo, donde leyeron un discurso oficial encabezado por las autoridades.

La cabecera de la columna estuvo integrada por organismos de derechos humanos -entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia-, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles. Atrás estaban las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.

“Se está juntando la gente para la Marcha de la Bronca: para derrotar a Milei, sus cómplices y todo su plan. Necesitamos la huelga general para hacerlo”, afirmó Christian Castillo, diputado por la provincia de Buenos Aires.

En tanto, Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, ambos pertenecientes al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), fueron los principales actores en la manifestación.

En el documento hicieron hincapié en “la bronca de un pueblo que ve cómo los poderosos se reparten el país, compran voluntades y pretenden gobernar con las cartas marcadas”. A su vez, volvieron a exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) que impulse “un nuevo paro general” como parte de “un verdadero plan de lucha nacional”.

A los gobernadores también les reclamaron. Los calificaron como “cómplices de este gobierno de ultraderecha” y sostuvieron que en las subjurisdicciones “mantienen salarios estatales y docentes por debajo de la pobreza, recortan la salud y la educación, precarizan el empleo público”.

“En sus provincias descargan el ajuste contra el pueblo trabajador”, criticaron.

acabar con la miseria

Por su parte, Bregman llamó a “organizar la bronca para acabar con la miseria y la entrega del país” y señaló que la marcha “demuestra que sobran las ganas de pelear, que hay una necesidad de organizarse y canalizar la bronca contra este gobierno y sus cómplices”.

“Somos claros: hoy nos hicimos oír, pudimos unir lo que otros dividen y expresar que hay fuerzas para enfrentar el ajuste de Milei y sus cómplices. Esta marcha tiene que ser el inicio para imponerles a las cúpulas sindicales un paro nacional activo y un plan de lucha rumbo a la huelga general”.

Del Caño, en tanto, apuntó contra la dirigencia política que sostiene que “hay que esperar hasta el 2027” mientras “viven de rosca y se nota que no les aprieta el zapato”.

“Hay muchos laburantes peleando por sus puestos de trabajo, igual que el colectivo de la discapacidad que se mantiene en pie de lucha y lo mismo hacen los estudiantes y otros sectores que no se resignan”.

El nombre de la Marcha de la Bronca aludió a la canción compuesta en 1970 por Miguel Cantilo, quien se sumó al llamado a movilizarse este sábado. Además, otros actores y artistas se involucraron en la organización, con mensajes en redes y videos convocando a la marcha. Entre ellos se contó a los actores Carlos Belloso, Norman Briski, Laura Azcurra y Maite Lanata, o los músicos Javier Malosetti, Daniel “Semilla” Bucciarelli, Richard Coleman y las bandas Bersuit Vergarabat y Los Gardelitos.

También asistieron los escritores Fabián Casas y Washington Cucurto. La lectura del documento conjunto corrió por cuenta de por la periodista y militante feminista Liliana Daunes y por la actriz Mirta Israel.

En un comunicado conjunto también calificaron de “imprescindible” avanzar “hacia la derrota de Milei, sus cómplices y su plan motosierra: en las calles, organizando y movilizando toda la bronca obrera y popular, y reclamando un paro”.