La izquierda protesta en Plaza de Mayo

Hoy en Plaza de Mayo se realizará la denominada “Marcha de la Bronca”, una jornada de protesta nacional convocada por sectores de izquierda contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

La convocatoria de Myriam Bregman y Nicolás del Caño reúne a partidos de izquierda, movimientos piqueteros, sindicatos independientes, agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos y colectivos de artistas.

La consigna elegida por los organizadores es “Organizar la bronca para derrotar a Milei”. El epicentro de la protesta será Plaza de Mayo, aunque también habrá réplicas en diferentes ciudades del país, según se informó.

De acuerdo al cronograma previsto, la concentración en la Ciudad de Buenos Aires comenzará a las 15,30 horas en Plaza Congreso. A las 16, las columnas avanzarán por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo, el punto final de la movilización.

Frente a la Casa Rosada está prevista la lectura de un documento unitario y un cierre musical, con artistas confirmados como Miguel Cantilo, La Bersuit y Los Gardelitos, entre otros.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, habrá concentraciones en Mar del Plata y Bahía Blanca.