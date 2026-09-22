La Justicia Federal local puso en marcha cambios en el sistema acusatorio

La Justicia Federal de La Plata inició ayer una nueva etapa con la puesta en marcha del sistema acusatorio, un cambio que modifica la manera en que se investigan y tramitan las causas penales federales. La implementación del Código Procesal Penal Federal alcanza a una jurisdicción donde funcionan 10 juzgados federales, tres tribunales orales y una Cámara Federal con nueve vocalías.

El nuevo esquema le da un papel central a los fiscales en la investigación y la acusación, mientras los jueces quedan a cargo de resolver los planteos de las partes y controlar que el proceso respete las garantías constitucionales. La oralidad de las audiencias es otro de los cambios centrales que desde ayer comenzaron a verse en los tribunales federales de la jurisdicción.

Por lo tanto, a partir de ahora el Ministerio Público Fiscal llevará el caso desde el inicio, reunirá pruebas, pedirá medidas y, si corresponde, presentará la acusación. De este modo, los jueces dejarán de investigar y se abocarán a resolver los pedidos de fiscales y defensas y controlarán que se respeten las garantías constitucionales de las partes.

El modelo acusatorio del Código Procesal Penal Fedral separa las funciones de investigar, acusar y juzgar: los fiscales conducen la investigación y sostienen la acusación; la defensa la controvierte; y los jueces velan por el respeto de las garantías y resuelven en audiencias orales.

El proceso se rige por los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediatez, simplicidad, celeridad y desformalización.

La jurisdicción comprende 45 partidos bonaerenses, con seis millones de habitantes, y cuenta con cinco sedes: La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Junín y Pehuajó.

La transformación también requirió adaptar los tribunales a un sistema en el que las audiencias orales tendrán un peso decisivo. Para eso se instalaron ocho salas con equipamiento técnico acorde con las nuevas exigencias. La infraestructura fue considerada una de las condiciones indispensables para que los jueces puedan desarrollar su tarea bajo el nuevo modelo.

La jurisdicción federal platense abarca los juzgados federales de La Plata, Lomas de Zamora, Junín, Quilmes y Pehuajó. A lo anterior se suma que todavía existen vocalías y cargos judiciales en proceso de cobertura, aunque el nivel de vacancia se redujo de manera significativa durante este año.

Con la incorporación de La Plata, el sistema acusatorio continúa ampliando su alcance territorial. Hasta el dictado de la resolución, el Código ya se encontraba implementado en nueve distritos federales que abarcan las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego. También rige en las jurisdicciones federales bonaerenses de Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás.