La Justicia fijó fecha para los juicios a Cristina Kirchner por Los Sauces y Hotesur

Este jueves, el Tribunal Oral Federal N°5 (TOF 5) estableció las próximas dos fechas de los juicios que deberá afrontar Cristina Kirchner junto a su hijo Máximo por lavado de dinero. En ese sentido, la Justicia definió separar los casos Los Sauces y Hotesur que iban a juzgarse juntos.

Durante la etapa de instrucción estos casos tramitaron por separado, sin embargo cuando fueron elevados a la instancia de juicio oral, se resolvió unificarlos. En aquel momento, con otra conformación, el TOF 5 entendió que el objeto procesal era el mismo y que había, al menos, 16 imputados compartidos en ambos expedientes.

Sin embargo, los jueces tomaron la decisión de separar los casos con el fin de garantizar la economía procesal y no prolongar el proceso del debate de manera innecesaria.

Por tanto, el viernes 23 de octubre se dará inicio al debate por los hechos investigados alrededor de Los Sauces S.A., la inmobiliaria de la familia Kirchner que tuvo como clientes mayoritarios a Lázaro Báez y Cristóbal López.

Los contratistas del Estado, representaron el 86% de la facturación de la empresa que no contaba con sede comercial y siempre, desde su creación, mantuvo la misma cantidad de inmuebles en alquiler. Máximo Kirchner se sentará en el banquillo de los acusados y deberá responder por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador y por lavado de dinero.

Por su parte, el viernes 19 de marzo de 2027 iniciará el juicio por la causa Hotesur donde se busca examinar una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con fondos que habrían provenido de la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas del Grupo Báez.

La hipótesis sostiene que parte de esos recursos habría ingresado al patrimonio de la familia Kirchner mediante la explotación de establecimientos hoteleros y la intervención de la firma Valle Mitre. El requerimiento de elevación a juicio señaló que Valle Mitre pagó a Hotesur más de $28 millones durante la relación comercial y atribuyó la canalización de cerca de $6,9 millones hacia el hotel Las Dunas entre marzo de 2010 y mayo de 2013. La pesquisa indica que los fondos habrían sido presentados como rentas legítimas de la actividad hotelera.