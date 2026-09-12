Imputan a “Chiqui” Tapia por enriquecimiento ilícito

El fiscal Gerardo Pollicita imputó a Claudio “Chiqui” Tapia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito en su rol de presidente de la Ceamse, a partir de una denuncia que realizó el empresario Guillermo Tofoni y que esta semana quedó a cargo del juez Ariel Lijo.

El fiscal ordenó medidas de prueba contra Tapia, según fuentes judiciales y la investigación busca determinar si el presidente de la AFA incrementó su patrimonio de manera desmedida.

Luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones definiera que el Juzgado Federal N° 4 de Lijo quedara a cargo de la causa, la Fiscalía solicitó medidas para avanzar en la investigación.

Levantar el secreto bancario

Entre los puntos más importantes del escrito, se encuentra el pedido para que se levante el secreto fiscal, bancario y financiero del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reconstruir su situación económica y saber si hubo un incremento desmedido en su patrimonio.

Tapia es investigado por presunto enriquecimiento ilícito por su función como funcionario público en la Ceamse.

Pollicita busca determinar si entre 2016 y la actualidad, el mandamás del fútbol argentino tuvo un incremento patrimonial “apreciable” por sí mismo o mediante otra persona durante su cargo.

Como parte del impulso del caso, Pollicita pidió que se curse un pedido a la Ceamse para que remita a Comodoro Py 2002 el legajo personal de Tapia. También que se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones los datos sobre sus salidas del país.

La fiscalía sí incluyó entre las medidas de prueba sugeridas al juez un pedido para librar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay, para “que remita copias del legajo personal” de Tapia e informe qué cargos ocupó desde que ingresó hasta la actualidad y cuánto cobró por ello.

A partir del avance de Pollicita, fuentes del gobierno porteño adelantaron que Jorge Macri analiza pedirle a Axel Kicillof que lo eche de la presidencia de la Ceamse, que es una empresa pública interjurisdiccional, pero la presidencia le corresponde a la provincia de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no tiene decisión sobre ese cargo, más allá del pedido que Jorge Macri pueda hacerle a Kicillof. Pero la jugada del jefe de gobierno porteño podría exponer al gobernador a tener que defender públicamente a Tapia.

La denuncia de Tofoni dice que Tapia declaró en 2017, cuando arrancó su gestión como vicepresidente de la Ceamse, que tenía “cuatro propiedades con un valor fiscal total aproximado de $17 millones, un único vehículo, y activos líquidos inferiores a $1,5 millones de pesos -equivalente entonces a aproximadamente U$S43.000 al tipo de cambio vigente-”.

Sin embargo, Tofoni advirtió que Tapia logró un “salto patrimonial más intenso en materia inmobiliaria” en 2019. “En ese único ejercicio ingresaron a su patrimonio una casa en Beccar/San Isidro de 315 m², con valor fiscal de $15 millones y adquirida -según la propia declaración- mediante venta de activos; un departamento en Caballito, CABA, de 291 m²; una casona en Cardales/Ingeniero Maschwitz (280 m², valor fiscal $12.000.000, ubicada contigua al complejo del Sofitel); y un megaterreno en Campana de 2.430 m², adquirido mediante crédito hipotecario, con valor fiscal declarado de $10.918.214”.

LOS INGRESOS

El empresario -enfrentado a Tapia porque la AFA dio de baja un contrato para la organización de partidos amistosos de la selección argentina- consideró que los ingresos no justifican su patrimonio: 100.233.144 de pesos anuales como presidente del Ceamse y 718.536.500 de pesos anuales como vicepresidente de la CONMEBOL. La presidencia de la AFA es ad honorem.

La causa tuvo una disputa sobre si debía investigarse en la justicia federal o en la de la ciudad de Buenos Aires. La Cámara Federal resolvió esta semana que debía tramitarse en los tribunales de Comodoro Py.

Así, el fiscal Pollicita hizo el requerimiento de instrucción para comenzar a investigar el patrimonio de Tapia. Para eso le solicitó al juez Lijo varias medidas de prueba. Las principales son pedidos de informes a la ANSES, ARCA, Banco Central de la República Argentina, Caja de Valores, Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la documentación que tengan sobre el presidente de la AFA.

Esta es la primer causa judicial sobre el patrimonio de Tapia y su rol como funcionario público.

El resto de los expedientes que afronta es por la AFA. Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, están procesados por evasión impositiva en la entidad. También son investigados por el manejo de los fondos de la asociación en el extranjero, por presunto uso de facturas falsas y por la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero.

DECLARACIÓN JURADA CORREGIDA

Trascendió que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino olvidó declarar ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires unos $1.000 millones en su última declaración jurada. El jueves, horas antes de que fuera imputado formalmente por el fiscal Gerardo Pollicita, el dirigente tuvo que rectificar la documentación.

Tapia presentó a las 13.04 del jueves una declaración jurada rectificativa ante el Ministerio de Justicia de Buenos Aires, dado que es presidente de la Ceamse en representación de esa jurisdicción.

En esa declaración jurada rectificada dijo tener 1.000 millones de pesos que había “olvidado” incluir al inicio de 2025 cuando sostuvo que tenía, además de cinco casas, un terreno, un departamento y dos autos.

Así, Tapia pasó de declarar que no tenía un peso a sumar $984 millones en cuentas bancarias y efectivo.

El documento ingresó al sistema de la provincia de Buenos Aires un día después de que se conociera que el juez Lijo quedó a cargo de la denuncia por enriquecimiento ilícito en su contra y de que el fiscal Pollicita decidiera imputarlo en la causa.