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Política y Economía

La Justicia ordenó preservar información sobre tierras rurales bonaerenses

La medida fue dispuesta tras una presentación por la caída de la Ley de Tierras

Por Redacción

La Justicia de La Plata le ordenó al Gobierno nacional que informe y preserve todo tipo de información sobre tierras rurales bonaerenses recopiladas durante la vigencia de la Ley de Tierras, que fuera derogada por el Decreto 70/2023 para habilitar la posible venta a extranjeros.

Así lo decidió el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata, que hizo lugar a un pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense, ya que por la caída de esta ley se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros.

Esto, de acuerdo a la presentación del organismo, pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate.

Frente a esta presentación, la Justicia le dio un plazo de cinco días al ministerio de Justicia de la Nación para precisar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales recolectados en los últimos 15 años.

En su fallo, el Juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires.

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