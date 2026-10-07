La Justicia ordenó preservar información sobre tierras rurales bonaerenses

La Justicia de La Plata le ordenó al Gobierno nacional que informe y preserve todo tipo de información sobre tierras rurales bonaerenses recopiladas durante la vigencia de la Ley de Tierras, que fuera derogada por el Decreto 70/2023 para habilitar la posible venta a extranjeros.

Así lo decidió el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata, que hizo lugar a un pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense, ya que por la caída de esta ley se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros.

Esto, de acuerdo a la presentación del organismo, pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate.

Frente a esta presentación, la Justicia le dio un plazo de cinco días al ministerio de Justicia de la Nación para precisar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales recolectados en los últimos 15 años.

En su fallo, el Juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires.