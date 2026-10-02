La Justicia peritó las ocho cuentas de bitcoin de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento

El fiscal Gerardo Pollicita comenzó este viernes con las pericias a las ocho billeteras virtuales de bitcoins del exjefe de Gabinete Manuel Adorni en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Matías Ledesma, abogado del exfuncionario nacido en La Plata, se hizo presente ante la Fiscalía Federal N°11 junto con una computadora y un sobre cerrado con las claves de acceso a las direcciones que fueron aportadas en el requerimiento que entregó el lunes 21 de septiembre.

A lo largo del día, se realizó un procedimiento de verificación criptográfica de las billeteras y el personal de la fiscalía generó un “mensaje de desafío” para que sea insertado y firmado dentro de cada billetera. Más tarde, personal técnico especializado del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina corroboró a través de otra computadora que la defensa había introducido el mensaje.

En ese sentido, Pollicita pudo verificar la existencia de las ocho billeteras y también que se tenía control sobre ellas. Además, calcularon los algoritmos hash de cada paso del proceso, que se resguardaron en pendrives que quedaron reservados en un sobre cerrado y lacrado. Lo mismo ocurrió con las claves de las cuentas.

Cabe recordar que estas direcciones de bitcoin quedaron en la mira de la Justicia luego de que Adorni explicara en su último escrito que los US$ 591.000 que no había declarado provenían de “ventas de activos”.

En los próximos días, el fiscal recibirá los resultados de los pedidos de informes sobre la historia patrimonial y laboral del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. Además, se levantará el secreto fiscal de ambos para se investigue cómo creció su patrimonio desde que cumplieron la mayoría de edad.