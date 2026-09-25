La Justicia porteña revocó este viernes el fallo de la jueza Laura de Marinis que había declarado inconstitucional la Ley Penal Juvenil. La decisión fue tomada por unanimidad por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que además apartó a la magistrada del caso.

Los camaristas también dejaron sin efecto el sobreseimiento del menor involucrado en la causa, quien había sido imputado por un robo y había sido beneficiado por la resolución de De Marinis.

La decisión fue adoptada por los jueces Jorge Franza, Ignacio Mahiques y Patricia Larroca. Mahiques es hermano del ministro de Justicia de la Nación, Juan Mahiques.

El fallo de la Cámara dejó así sin efecto la resolución de De Marinis y dispuso que la causa continúe bajo la intervención de otro magistrado.

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