La Justicia postergó la elección en la UTA, el gremio de los choferes de micros

En medio de denuncias e impugnaciones, las elecciones de autoridades del sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), que estaban previstas para el 7 y 8 de octubre, fueron postergadas, a raíz de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La resolución de la Sala I dispuso “retrotraer el proceso electoral” del sindicato de los colectiveros a la etapa “de presentación de listas y avales”, y fijó como nueva fecha de votación el 17 y 18 de diciembre, debido a las irregularidades detectadas en el padrón, la distribución de las mesas y la oficialización de las listas.

La decisión judicial llegó a una semana de la fecha originaria de los comicios en los que el actual secretario general de la UTA, Roberto Fernández, buscará un nuevo mandato al frente de la Lista Celeste y Blanca, y luego de los planteos realizados por la opositora Lista Negra, que encabeza Maximiliano Escriba.

El fallo también dispuso controles sobre los padrones electorales, estableció que las mesas no podrán superar los 600 votantes, contempló una urna complementaria para votos observados y ordenó verificar información ante RENAPER y ARCA. Además, designó un veedor judicial para supervisar distintas etapas del proceso electoral.

Entre los puntos analizados por la Justicia aparecen 2.870 exclusiones del padrón realizadas entre junio y el 24 de agosto bajo la causal genérica de “Cese Laboral”, sin consignar la fecha concreta de finalización de la relación laboral. La resolución también cuestionó la distribución de electores en las mesas y ordenó revisar la situación de listas opositoras en distintas seccionales.

Entre las medidas dispuestas por la Cámara se destacan: mantener la convocatoria original en sus aspectos esenciales; establecer nuevas pautas para la presentación y oficialización de listas; controles sobre los padrones electorales y las altas y bajas de afiliados; contemplar una urna complementaria para votos observados y designar al abogado laboralista Matías Cremonte como veedor judicial, con facultades para controlar distintas etapas del proceso electoral y acceder a la documentación y sistemas utilizados.

La decisión fue adoptada a partir de la causa iniciada contra la UTA y la Junta Electoral por parte de la Lista Negra, encabezada por Escriba, actual jefe de la seccional Mar del Plata. Mientras, el oficialismo hizo una series de denuncias contra empresas que operan en la ciudad balnearia y las vincula con el candidato opositor.

La resolución fijó pautas específicas para La Plata, San Luis, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero y Chaco: se dispuso aperturas para incorporar nuevas candidatas para cumplir con los requisitos de representación femenina, y se habilitó una urna complementaria para votos observados de afiliados pasivos, afiliados incorporados después del 24 de abril con antigüedad discutida y personas que figuren como fallecidas hasta verificar su situación.

La oficialización definitiva de las listas deberá completarse antes del 30 de octubre, la definición de las mesas será el 1° de diciembre y el escrutinio definitivo y la proclamación deberán concluir antes del 29 de diciembre.