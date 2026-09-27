La Justicia prepara medidas para investigar el patrimonio de Manuel Adorni

Tras la demorada justificación de bienes que hizo ante la Justicia el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita prepara una nueva batería de medidas que incluyen pedirle al juez federal Ariel Lijo su intervención para abrir un sobre lacrado con las claves secretas de las cuentas en criptomonedas aportadas por el exfuncionario y corroborar su contenido.

Es en el marco de la causa que investiga al platense por presunto enriquecimiento ilícito y que busca determinar cómo se hizo con su patrimonio, de qué manera pudo afrontar viajes, compras de inmuebles, la reforma de una de sus casas y gastos corrientes por encima de sus ingresos declarados.

Pollicita le reclamó que realice una justificación patrimonial, ya que detectó que desde que asumió como funcionario tuvo ingresos por $229.752.283,20 (incluidos su sueldo y el de su esposa, Bettina Angeletti) pero tuvo gastos por $272.820.832,20 más 402.578,12 dólares.

En su presentación ante la Justicia, Adorni buscó justificar los desembolsos con una inversión de US$200.000 y varias operaciones con criptomonedas que le permitieron llegar a ahorrar casi 600.000 dólares. Sostuvo que los conservó por años en su casa, “como si no existieran”, pero que los comenzó a gastar cuando se convirtió en funcionario del gobierno de Javier Milei.

Pollicita no parece convencido y podría pedirle al juez Ariel Lijo que llame a Adorni a prestar declaración indagatoria por supuesto enriquecimiento ilícito.

La fiscalía trabaja, sobre todo, en corroborar la trazabilidad de los fondos, en particular los provenientes de criptomonedas que Adorni dijo haber incorporado a su patrimonio a partir de 2014. En esa época no había prácticamente plataformas para intercambiar los activos digitales y Adorni dijo que realizó esas operaciones cara a cara −con desconocidos, que operaban de manera anónima− para intercambiar sus criptoactivos por dólares, que fueron creciendo en distintas inversiones.

Ocho de estas operaciones no dejaron rastro digital. Adorni presentó ante la Justicia un acta notarial elaborada recientemente, en la que señala que hoy es dueño de esas billeteras, pero el documento no acredita que hayan sido suyas en el pasado.

Pollicita trabaja sobre un encargo de un peritaje sobre las ocho direcciones de bitcoin con las que el exjefe de Gabinete justificó 591.544 dólares que convirtió luego en efectivo. La defensa entregó las claves privadas en un sobre lacrado que todavía no se abrió.

Para eso, el fiscal le encargó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), del Ministerio Público Fiscal, que analice la versión de la defensa.

La primera medida sería designar un perito que reconstruya las operaciones. El objetivo es establecer si Adorni era el dueño de esas direcciones cuando se hicieron los movimientos, y no solo si hoy puede acceder a ellas.