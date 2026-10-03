La Justicia sancionó al concejal Juan Pablo Allan y le prohibió manejar durante 90 días

La Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió inhabilitar durante 90 días para conducir al concejal platense de La Libertad Avanza, Juan Pablo Allan, luego del test de alcoholemia positivo que le realizaron durante un control de tránsito en Pinamar.

Según fuentes oficiales que accedió EL DÍA, la resolución fue dictada el 1° de octubre por el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito de Dolores y establece que la prohibición para manejar comenzó a computarse desde el día en que se produjo la infracción y se extenderá hasta el 25 de diciembre inclusive.

El episodio ocurrió durante el último fin de semana en la ciudad balnearia, cuando Allan circulaba en un Toyota Yaris y fue detenido en un operativo de control. La prueba de alcoholemia arrojó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre, un resultado que constituye una infracción debido al régimen de Alcohol Cero vigente en territorio bonaerense.

Además de la inhabilitación, la Justicia sancionó al dirigente por circular sin portar la licencia de conducir física, pese a encontrarse habilitado para manejar. La multa fue fijada en 438 unidades fijas, equivalentes actualmente a unos $999.078, monto que, según la resolución, Allan abonó de manera voluntaria.

Qué resolvió la Justicia sobre la supuesta fuga

Uno de los puntos centrales de la resolución es que la sanción judicial no incluyó una infracción por haberse retirado del operativo antes de su finalización.

Luego del episodio, el Ministerio de Transporte bonaerense había informado que Allan y su esposa se habían retirado del control sin autorización y había dispuesto una inhabilitación preventiva.

Sin embargo, la resolución de la jueza administrativa Ornela Carli contempló como conductas sancionadas únicamente la alcoholemia positiva y la circulación sin licencia física.

El fallo sí menciona que Allan se retiró del lugar sin firmar el acta de infracción y sin retirar la boleta de citación, pero esa circunstancia no fue incorporada como una infracción adicional en la condena.

El caso también tiene una particularidad política: Allan había integrado el Senado bonaerense cuando se sancionó la Ley de Alcohol Cero en 2022 y votó a favor de esa normativa. Actualmente es concejal de La Plata por La Libertad Avanza y además se desempeña como director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR).

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