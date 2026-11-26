El juez federal Daniel Rafecas resolvió tramitar en conjunto las denuncias por presunto lavado de dinero contra el director de arbitraje, Federico Beligoy, y el expediente por la millonaria casaquinta vinculada al tesorero Pablo Toviggino. La hipótesis central de la investigación sostiene que el patrimonio acumulado por los dirigentes se habría financiado mediante el desvío sistemático de recursos pertenecientes a la Asociación del Fútbol Argentino. Incluso hay dos operaciones de compra de propiedades en La Plata que se encuentran bajo investigación.

La decisión judicial unifica las actuaciones iniciadas contra el jefe arbitral con la causa CFP 5277/2025, en la cual se rastrea la adquisición de bienes de lujo en el país y maniobras financieras dentro y fuera del territorio nacional. El expediente por la finca de Pilar regresó a la órbita de Comodoro Py por disposición unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entidad que zanjó la disputa de competencia territorial al restituir las actuaciones al juzgado a cargo de Rafecas.

En su dictamen, el magistrado remarcó que las maniobras atribuidas a Beligoy no constituyen hechos aislados o independientes, sino que representan un eslabón más de la operatoria bajo sospecha. El hilo conductor del expediente radica en el mecanismo de reintroducción al circuito legal de capitales que habrían sido sustraídos a la entidad que preside Claudio Chiqui Tapia.

El patrimonio bajo la lupa: Beligoy y su vínculo con La Plata

La causa contra el titular de la Dirección Nacional de Arbitraje, quien ocupa el cargo desde julio de 2018 designado por Tapia y encabeza además la Asociación Argentina de Árbitros, se originó tras una presentación formulada a mediados de noviembre por el legislador porteño Facundo Del Gaiso, perteneciente a la Coalición Cívica. El expediente, impulsado por los fiscales federales Guillermo Marijuán y Ramiro González bajo la tipificación del artículo 303 del Código Penal, apunta a un incremento patrimonial injustificado que no guarda correlación con sus ingresos registrados.

Entre los activos bajo auditoría judicial figura un departamento adquirido durante 2026 en el barrio porteño de Villa Devoto por 490.000 dólares, sumado a una propiedad construida sobre un terreno de 856 metros cuadrados, con 339 metros cuadrados cubiertos, en el barrio privado Saint Thomas Sur de Canning, comprada en 2023 por 700.000 dólares.

A estas operaciones se añade la compra mediante boleto de dos departamentos en La Plata en 2024, por los que desembolsó US$ 261.490. Pero ese emprendimiento, proyectado sobre la calle 59, entre 10 y 11, quedó trunco y la desarrolladora que lo hacía está bajo investigación judicial por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita. El jefe de los árbitros nunca reclamó ese dinero.

En cuanto al parque automotor, los investigadores señalan la compra de una camioneta Toyota SW4 4x4 modelo 2023 valuada en aproximadamente 50.000 dólares, así como una SUV Jeep Compass modelo 2025 inscripta a nombre de su cónyuge por 35.000 dólares. A su vez, la denuncia sostiene que Beligoy habría percibido desde 2020 una cifra superior a los 420 millones de pesos emitidos desde cuentas de la AFA, mediante una combinación de entregas de dinero en efectivo y transferencias bancarias directas.

La mansión de Pilar y la estructura de prestanombres

Por su parte, el expediente madre se enfoca en una casaquinta de 105.000 metros cuadrados ubicada en el partido de Pilar, la cual se encuentra tasada en 17 millones de dólares. La titularidad dominial del inmueble figura formalmente a nombre de la firma Real Central, integrada por Luciano Pantano, inscripto administrativamente como monotributista, y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, dos personas que carecen de capacidad contributiva y liquidez crediticia para respaldar semejante erogación.

Durante las inspecciones judiciales realizadas en la propiedad, se reunieron elementos que enlazan el predio directamente con la cúpula de la AFA y con su tesorero, Pablo Toviggino. Entre los hallazgos producidos durante los allanamientos destacan un retrato con la figura de Toviggino, indumentaria con insignias oficiales de la AFA y un reconocimiento otorgado por el club Barracas Central con el nombre del dirigente.

Además, en los garajes del predio se detectaron 54 vehículos de lujo, conducidos de forma habitual por familiares del propio Toviggino y de Pantano. Los investigadores corroboraron que los peajes y consumos del sistema TelePASE asociados a la flota vehicular eran abonados de manera directa a través de una tarjeta de crédito corporativa perteneciente a las arcas de la AFA.

Los fundamentos técnicos de la unificación judicial

Al disponer la conexidad de ambas causas, el juez Rafecas concluyó que analizar las maniobras en juzgados separados provocaría una visión fragmentada de un mismo fenómeno criminal. El magistrado sustentó la acumulación en la coincidencia del modus operandi, caracterizado por el uso sistemático de sociedades comerciales interpuestas, la registración de activos de gran cuantía a nombre de terceros y la circulación de flujo dinerario marginal no declarado.

Del mismo modo, la resolución consideró la existencia de una clara comunidad de prueba, dado que gran parte de los peritajes contables y requerimientos bancarios a producir resultan idénticos para ambas líneas de investigación. Finalmente, la medida responde a razones de economía procesal para concentrar el juzgamiento ante un único tribunal, evitando el dispendio jurisdiccional e impidiendo la eventual emisión de sentencias contradictorias sobre la misma trama financiera.