Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Política y Economía

La Justicia volvió a intimar al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

Por Redacción

La Justicia rechazó hoy la apelación del Gobierno nacional sobre la Ley de Financiamiento Universitario y lo intimó nuevamente para que cumpla con la cautelar.

La medida fue resuelta por el juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick, que sostuvo su fallo anterior y ordenó al Poder Ejecutivo acatarlo en el término de cinco días, según el escrito.

Las autoridades habían apelado el pasado viernes la intimación anterior del magistrado, asegurando que había cumplido con las obligaciones establecidas en la cautelar.

La cautelar establece que el Gobierno debe cumplir de forma inmediata con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, que hacen mención a la actualización de los salarios de docentes y no docentes desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la fecha de su sanción y la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado.

En el fallo, el juez consideró que hubo un “cumplimiento parcial” del artículo 5, ya que, si bien hubo convocatorias a la negociación paritaria y la efectivización de órdenes de pago, no se comprobó que el cálculo con respecto a los aumentos y las actualizaciones salariales “haya sido efectuado del modo estipulado por la norma, ponderando las variables de ajuste”.

Apuntó que, según el INDEC, entre el 1° de diciembre de 2023 y el mes de junio de 2026 la inflación fue del 312,19%. “No se advierte de las propias respuestas de la parte demandada, las cuales refieren a los expedientes correspondientes a las erogaciones, que se haya alcanzado dicho incremento”, remarcó.

Con respecto al artículo sobre las becas estudiantiles, remarcó que, según la presentación del Gobierno, “admite haber dado tratamiento en lo atinente a las becas únicamente en relación a una de ellas”, la Beca Manuel Belgrano.

“Lo señalado permite aclarar, sin que ello implique de modo alguno un adelantamiento del fondo de la cuestión, que el cumplimiento informado tampoco alcanza a cubrir lo decidido cautelarmente en relación a este punto”, agregó Cormick.

La decisión del juez se da en medio del paro nacional de 72 horas que inició este miércoles el personal docente y no docente de las universidades públicas, para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del 33,4%.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?