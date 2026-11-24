El proyecto que busca regular las aplicaciones de delivery y transporte en la provincia de Buenos Aires dio un paso importante en el Senado bonaerense. La iniciativa obtuvo despacho favorable en la comisión de Legislación General, aunque su tratamiento en el recinto deberá esperar, en principio, hasta marzo de 2027.

Pese al dictamen favorable, que incluyó algunas modificaciones en el texto original, la denominada “ley Rappi” no será tratada en la sesión prevista para esta semana. La falta de acuerdos políticos y de los votos necesarios complica su aprobación antes de fin de año.

El despacho reunió los seis votos del peronismo, mientras que los bloques opositores se pronunciaron en contra. De esta manera, el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para incorporar el proyecto al temario de la sesión o avanzar con su tratamiento durante un eventual período extraordinario.

Entre las modificaciones incorporadas figura una serie de sanciones para las empresas que incumplan las disposiciones de la futura normativa. Se contemplan infracciones por no inscribirse en el Registro de Trabajo, no brindar información al Ejecutivo, incumplir las pautas de transparencia algorítmica, no contratar los seguros obligatorios o no implementar los paradores previstos.

Qué propone la ley para regular las aplicaciones

Impulsado por el gobierno de Axel Kicillof, el proyecto crea el Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales, que alcanza a empresas como Uber, Cabify, Didi, Rappi y Pedidos Ya.

La propuesta busca establecer un marco de protección para quienes realizan tareas de reparto, traslado y entrega de bienes mediante aplicaciones, sin definir de manera cerrada el tipo de vínculo contractual entre los trabajadores y las plataformas.

Uno de sus principales ejes es la creación de un registro provincial de trabajadores y empresas. Las compañías deberán inscribirse y aportar información sobre la cantidad de personas que utilizan sus aplicaciones, las condiciones de contratación, la situación contractual, las horas trabajadas, los ingresos promedio y los intermediarios que participan de la actividad.

También establece la contratación obligatoria de seguros de accidentes personales a cargo de las empresas. La cobertura deberá incluir muerte accidental, invalidez total o parcial permanente y asistencia médica y farmacéutica de emergencia. El seguro tendrá vigencia desde la conexión hasta la desconexión de la aplicación y contemplará determinados trayectos vinculados con la prestación del servicio.

Otro de los puntos centrales es la instalación de paradores destinados al descanso, la higiene y la seguridad de los trabajadores. Esos espacios deberán contar con sanitarios, agua potable, lugares para descansar y alimentarse, resguardo de pertenencias y estacionamiento para los vehículos utilizados durante las jornadas laborales.

La iniciativa prevé que su implementación se articule entre el Gobierno provincial, los municipios y las empresas.

Por último, contempla el desarrollo de una aplicación móvil que permita acceder a servicios, información y herramientas de seguridad, como mecanismos de emergencia y alertas rápidas, además de orientación para realizar trámites y propuestas de capacitación.