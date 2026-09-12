Libertarios apuntan al ministro de Seguridad

La Libertad Avanza presentó en ambas Cámaras legislativas un pedido para que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, comparezca ante la Legislatura y brinde explicaciones sobre la situación de inseguridad que atraviesa el Conurbano, sacudido en los últimos días por graves hechos de inseguridad.

El pedido llega luego de una seguidilla de episodios violentos ocurridos en el Gran Buenos Aires y la reciente suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. El proyecto reclama que Alonso explique las medidas que tomó el gobierno encabezado por Axel Kicillof “para enfrentar la crisis de inseguridad”.

“El ministro Alonso debe dar explicaciones. Sabemos que en la Provincia no existen datos, no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje, siquiera un mapa del delito actualizado y accesible. Ni hablar del daño que hizo una mirada garantista de la seguridad y de lo que vivimos estos días”, expresó el presidente de LLA, Sebastián Pareja.

“La crisis de inseguridad es desesperante. El delincuente no puede conocer mejor el territorio que la Policía. Eso es lo que pasa en la gestión de Kicillof y Alonso. Cada día tenemos un nuevo caso de inseguridad, robos violentos y homicidios”, agregó el diputado.

“La crisis en seguridad que viven los bonaerenses no tiene precedentes. Queremos que Alonso venga al Senado, dé la cara y explique qué está haciendo el gobierno de Kicillof”, sostuvo el presidente del bloque de Senadores de LLA, Carlos Curestis.

El eventual debate en el Senado podría incluso arrastrar a sectores del peronismo. Por caso, en las últimas horas el municipio de José C. Paz reclamó que la Provincia asuma la responsabilidad de garantizar la seguridad en el distrito. El líder político de esa comuna es Mario Ishii, que ocupa una banca en la Cámara alta y viene exhibiendo posturas críticas hacia la administración bonaerense.

Finalmente, frente al pedido de interpelación también se pronunció el diputado Juanes Osaba. “La Provincia es una zona liberada . Exigimos que Kicillof dé la cara y comience a hacer algo de una vez por todas: hace más de seis años que los delincuentes pueden actuar libremente dejando a los bonaerenses rehenes de la inseguridad”, dijo.