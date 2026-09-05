La Libertad Avanza presentó un Foro Interreligioso en La Plata

La Libertad Avanza presentó este jueves el Foro Interreligioso de La Libertad Avanza La Plata, un espacio destinado al diálogo entre distintas comunidades de fe y al trabajo sobre puntos en común. El lanzamiento se realizó en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense.

El senador provincial Matías de Urraza destacó la creación del foro y señaló que busca ampliar experiencias de diálogo que ya tuvieron participación de integrantes de La Libertad Avanza.

“Celebro el comienzo de este foro. El objetivo es darle volumen a este diálogo que ya viene teniendo algunas manifestaciones”, sostuvo De Urraza.

El senador recordó la participación de integrantes del espacio en el Encuentro de Empresarios y Profesionales Cristianos del año pasado, el lanzamiento de la plataforma para participar como parte de Misionera Libertad Avanza y la Jornada de Espiritualidad y Trabajo organizada por el Gobierno nacional.

“Que esto no quede acá puntualmente, sino que al revés, sea algo que pueda acompañar al Presidente en sus tres premisas que nos dice siempre: en defensa de la vida, la propiedad privada y la libertad”, afirmó De Urraza.

Diálogo entre comunidades

De Urraza también vinculó la creación del foro con la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. “Uno de los máximos líderes espirituales del mundo. Es algo de una relevancia que justifica la creación de este foro a pocos meses de la venida del Papa”, señaló.

El diputado provincial Juan Osaba, presidente del bloque de La Libertad Avanza, sostuvo que el espacio debe partir de los puntos en común entre las distintas tradiciones religiosas.

“Me entusiasma mucho la idea. Nuestra idea de un espacio de diálogo interreligioso que arranque con los puntos en común y con las miras a la construcción y la amplitud, me parece un camino fundamental”, afirmó.

Osaba consideró que el diálogo interreligioso adquiere relevancia por la visita del Papa y por la etapa de construcción política que atraviesa La Libertad Avanza.

“Me parece que el diálogo interreligioso es fundamental. Fundamental en términos del momento histórico, por la llegada del Santo Padre, y por el momento histórico que nosotros tenemos como espacio político, que estamos en una etapa de construcción constante”, sostuvo.

Por su parte, Micaela Fragasso, coordinadora de La Libertad Avanza La Plata y funcionaria de ANSES, destacó el trabajo vinculado con la libertad religiosa y la participación de concejalas en la difusión de esa temática.

Integrantes del foro

Durante la presentación, Gustavo Guillermé, presidente del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso “Una Senda Hacia La Paz”, señaló que la iniciativa surgió desde el ámbito político. También se hizo referencia a la fe del presidente Javier Milei y se sostuvo que “es un hombre de fe” y que mantiene “un diálogo con Dios”.

La mesa del Foro Interreligioso quedó integrada por Jonatan Trobat, concejal electo suplente de La Libertad Avanza La Plata, coordinador territorial de Los Hornos y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días; Vicente Teruggi y la profesora Marcela Zucolillo, ambos vinculados a Participar en Libertad.

También participan Hugo Alberto Ferreyra, politólogo, diputado nacional suplente electo y tesorero de la Asociación Juan Vucetich, y Ángel Fiordeliza, funcionario público y pastor evangélico.

La presentación formalizó el inicio del Foro Interreligioso de La Libertad Avanza La Plata, que tendrá como eje el diálogo y el encuentro entre representantes de distintas comunidades de fe.