La Libertad Avanza (LLA) presentó dos proyectos de ley en la Legislatura bonaerense con el objetivo de reducir la burocracia estatal, eliminar regulaciones que considera obsoletas y simplificar los trámites para ciudadanos y comerciantes. Entre las principales propuestas se encuentra la derogación de alrededor de 40 leyes y la creación de una Identidad Digital Bonaerense que permita unificar información de distintas dependencias provinciales.

Las iniciativas fueron presentadas en el edificio Anexo del Senado bonaerense y son el resultado del trabajo de la Mesa de Desregulación de La Libertad Avanza, integrada por los senadores Matías De Urraza y Diego Valenzuela, los diputados provinciales Oriana Colugnatti y Francisco Adorni, junto a un equipo técnico.

Uno de los proyectos lleva el nombre de Ley Hojarasca Bonaerense y plantea eliminar cerca de 40 normas que, según el relevamiento realizado por el espacio libertario, quedaron obsoletas, perdieron su finalidad original o cumplieron los objetivos para los que habían sido sancionadas.

El análisis incluye disposiciones que fueron superadas por los avances tecnológicos, regulaciones comerciales y de etiquetado que generan obligaciones para los comercios, además de leyes de carácter simbólico, declarativo o promocional que, de acuerdo con LLA, ya no tienen una utilidad concreta o se superponen con otras normativas vigentes.

La segunda iniciativa, denominada Ley de Desregulación Bonaerense, apunta a revisar y reorganizar los 279 registros provinciales identificados, que fueron creados a través de leyes, decretos y resoluciones. La propuesta busca aprovechar herramientas de ciencia de datos e interoperabilidad para evitar que los organismos públicos soliciten reiteradamente documentación e información que ya se encuentra en poder del Estado.

En ese marco, uno de los puntos centrales es la creación de la Identidad Digital Bonaerense, un sistema que permitiría integrar los datos actualmente dispersos entre distintas dependencias provinciales. La intención es que los ciudadanos puedan relacionarse con la administración pública sin tener que realizar inscripciones, presentar certificados o completar gestiones que impliquen duplicar información.

El senador Matías De Urraza destacó el trabajo realizado durante los últimos meses y vinculó las propuestas con la necesidad de reducir el gasto público. "Para poder bajar impuestos hay que bajar el gasto público y hay que achicar el Estado bonaerense, que tiene dimensiones extraordinarias, para que sea más ágil, más dinámico, haya menos gastos, menos impuestos. Por lo tanto, más libertad para la gente", sostuvo.

Por su parte, el presidente del bloque de LLA, Carlos Curestis, afirmó que buscan terminar con una burocracia que genera costos y pérdida de tiempo para los bonaerenses. En ese sentido, planteó que cada norma y registro debe justificar su existencia y que aquellos que dejaron de cumplir una función o duplican información deben ser revisados.

También se expresó el diputado Francisco Adorni, quien consideró que el funcionamiento del Estado debe evaluarse por la calidad de sus servicios esenciales, la razonabilidad de los impuestos y la transparencia del gasto público.