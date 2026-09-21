La lluvia y el Día del Estudiante, en la agenda del Gabinete local

En ausencia de Julio Alak, quien se encuentra en Shanghai para la promoción de inversiones en las zonas productivas de la Ciudad, el intendente interino, Pablo Elías, y los principales funcionarios del Gabinete municipal mantuvieron este fin de semana constantes reuniones que atravesaron, especialmente, dos temas: el alerta meteorológico anunciado para la tarde de ayer y los festejos del día del estudiante que se prevén para hoy.

Según pudo saber EL DIA, Elías comenzó la mañana del domingo reuniéndose con el jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto, con quien, luego de evaluar detalles del alerta meteorológico que el Municipio había emitido el sábado, convocó a un encuentro con el secretario general de la Comuna, Norberto Gómez, a través de quien se iniciaron contactos con los delegados de todas las localidades, para mantener una vigilancia integral ante la posibilidad de un temporal.

Según trascendió, también entró en escena el flamante especialista en Emergencias, Fernando Carlos, a cargo de la nueva Unidad de Gestión del Riesgo, quien monitoreó la tormenta desde el Centro de Operaciones Municipal (COM), de 20 y 50.

Al mismo tiempo, Elías mantuvo reuniones con el secretario de Control Urbano local, Víctor Hortel, quien lo informó respecto del despliegue de operativos del área realizados el sábado y los que se llevarán a cabo hoy, cuando miles de jóvenes participen de distintas concentraciones para celebrar el día del estudiante y el comienzo de la primavera.

“Se reforzará, especialmente, las zonas de Plaza Moreno y las plazas Rocha y Malvinas, donde está previsto el desarrollo de conciertos y espectáculos, y también El Bosque”, explicaron.

El objetivo de estos operativos, indicaron, es el de “garantizar la presencia del Estado en un día de gran concentración de jóvenes, a fin de que la jornada se lleve a cabo con tranquilidad y seguridad”.

Y, en esa línea, anticiparon que se realizarán a partir de las 19 distintos operativos de alcoholemia, con la idea de controlar y garantizar la seguridad vial, en el marco de los festejos.

Como viene publicando EL DIA, el intendente, Julio Alak, partió el jueves pasado rumbo a China, a fin de mantener reuniones con miembros de la Cámara de Comercio de Shanghai, a fin de promocionar inversiones en la zona del cordón frutihortícola de nuestra ciudad, y estará de regreso el próximo jueves 25. Durante ese período, la Ley Orgçanica de las Municipalidades de la Provincia establece que su reemplazo corresponde al primer candidato de la lista de concejales de la elección del jefe comunal, correspondiente al edil de Unión por la patria Pablo Elías.