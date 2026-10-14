La mesa política se volvió a reunir con la mirada en el Congreso

Los principales referentes del Gobierno volvieron a reunirse ayer en la Casa Rosada durante una nueva reunión de la mesa política que conduce Karina Milei. Se abordó una nutrida agenda: desde proyectos de desarrollo productivo, la estrategia parlamentaria en el Congreso y los preparativos ante la visita del papa León XIV al país, hoy aparentemente supeditada a la evolución de la operación del Pontífice realizada ayer mismo.

Pero la verdad, la prioridad para esa mesa parece ser si estarán o no los votos para la supresión de las PASO y la eventual implementación de colectoras en las provincias. La fecha límite que se auto impusieron en Balcarce 50 es el 31 de octubre. Dependen, claro, de la decisión de los gobernadores y su ascendencia en los legisladores de sus provincias. “Si no, cambio de estrategia”, se repite cerca de la secretaria general de Presidencia.

No hubo foto del encuentro. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, repasó el temario para la sesión prevista para el próximo 21 de octubre, donde se buscará tratar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Por su parte, la senadora Patricia Bullrich detalló la labor de comisiones para lograr dictámenes que permitan convocar a sesión la semana entrante en la Cámara alta.

También se repasó la organización de la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), fijada para el 29 de octubre en Rosario, destinada a vincular a inversores mineros con proveedores y pymes locales. Y se ratificó que el itinerario de la visita papal se mantiene sin cambios, por ahora.

OBJETIVO, POSTERGACIÓN

Para el joven Menem, en rigor, la máxima urgencia pasa por postergar la sesión especial convocada por la oposición para mañana jueves cuyo objetivo de máxima es derogar el DNU 70/23, medida fundacional del programa libertario.

Luis Caputo fue el gran ausente. Sobre todo después de su comentado faltazo en la última reunión de gabinete en la que -inusualmente- participó el economista de Harvard, Alberto Ades, que ha sido crítico del plan económico. La ausencia del ministro esta vez fue por agenda: está en Bangkok, Tailandia, en la cumbre anual del Banco Mundial y del FMI, donde se reunió con Kristalina Georgieva. De hecho, el fin de semana largo, el Presidente ratificó a Toto ante las versiones de malestar interno con el programa porque aún no derrame a amplios sectores de la economía, lo que metería ruido en la campaña. “Es una pelotudez del tamaño de una casa”, le dijo Milei a radio Mitre sobre las versiones de un eventual reemplazo de Caputo.

APURAR ACUERDOS

Hay una verdad: el ministro de Economía -como Santilli, también Bullrich a pesar que tiene sus diferencias con Caputo- quiere apurar los acuerdos políticos con los gobernadores para blindar el programa y mandar una señal al exterior. En público aclara que todas las definiciones políticas dependen de Karina, que lidera esas negociaciones. Por ahora, no llegan esos entendimientos explícitos. Los mandatarios acaso prefieran ver cómo evoluciona la imagen presidencial, de cara a la elección del año próximo, antes de firmar una alianza con el gobierno.

Lo dicho: esta vez, en la reunión de mesa política estuvo Sturzenegger. No es habitual pero sí era imprescindible para explicar los avances del mencionado proyecto de ley de Mercado de Capitales, aun no enviado al Congreso.

Santiago Caputo, el asesor, si participó del encuentro. Horas antes, había incomodado por la red X a algunos integrantes del gabinete. Escribió: “Siempre destaco el riesgo inherente que implica la invasión de autos inteligentes de origen chino en un escenario global en el que en pocas décadas estaremos frente a un conflicto global con la posibilidad de que alguien desde alguna oficina oscura del PCC decida apagar un tercio del parque automotor argentino. Ni hablar del riesgo de que el auto escuche y transmita audio, vídeo, GPS, etc”.

Pareció un palo a Sturzenegger, uno de quienes más abogó por la llegada de los vehículos del gigante asiático. La referencia de Caputo no fue casual. Hace pocas horas se conoció que las Fuerzas Armadas de Noruega detectaron que automóviles chinos alquilados a través de la empresa Hertz Noruega grababan de forma automática imágenes y códigos alfanuméricos de bases e ingresos militares confidenciales durante ejercicios tácticos.

El tiro por elevación cae justo cuando se incrementan las quejas de la embajada estadounidense -donde Caputo tiene llegada- por la tecnología utilizada en Vaca Muerta. Milei estará allí la semana que viene, antes de viajar a España después de regresar de Washington. “China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pase por su tecnología. Eso no va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, había señalado el embajador estadounidense Peter Lamelas. Lo cruzó su par chino enseguida. El canciller Pablo Quirno tuvo que hacer equilibrio y dijo que el vínculo con ambas potencias es separado. Por ahora, en la Rosada niegan un viaje presidencial a Beijing.

Dato: en la primera ronda de negocios del RIGI en Rosario podrían coincidir, además de funcionarios, directivos y diplomáticos de ambas embajadas. Lindo momento.