La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se someterá a una cirugía de columna, según comunicó de manera oficial su cartera.

“La ministra decidió postergar la intervención hasta que finalizaran dos operativos de gran relevancia: la visita del papa León XIV y el traslado de internos desde Devoto hacia Marcos Paz”, dice el texto difundido.

Monteoliva permanecerá internada para su recuperación, “aunque continuará siguiendo la agenda del Ministerio de manera virtual a lo largo de la semana”.

El último de esos operativos concluyó el jueves pasado, cuando fueron trasladados los 69 internos que permanecían en la cárcel de Devoto hacia el penal de Marcos Paz.