Con la mira en la Provincia, Milei aterriza en terreno opositor

Decidido a mantener el control de la agenda pública que recuperó con la causa Malvinas (apoyado, sobre todo, en la inesperada ayuda que recibió de Donald Trump), el Gobierno de Javier Milei inicia otra semana pletórica de actividades y con la provincia de Buenos Aires como uno de los frentes a atender. El viernes, está previsto que el Presidente visite Bahía Blanca para recorrer iniciativas aprobadas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Mientras que delegará en su equipo económico la tarea de presentar (y defender) mañana el proyecto de Presupuesto 2027 en Diputados. Por la Cámara Baja también debería ingresar en estos días el proyecto de ley sobre Malvinas (una estrategia que conduce el asesor Santiago Caputo).

En lo que respecta al Presupuesto 2027, allí quedarán plasmadas las proyecciones para el último año de la administración libertaria, cuando Milei buscará reelegir en un contexto negativo para la industria y la construcción, que en julio retrocedieron 5% y 4,6%, respectivamente, frente a junio.

Según admiten en la Casa Rosada, el hermetismo sobre la ley elaborada por el ministro de Economía, Luis Caputo, es tal que ni siquiera funcionarios del Poder Ejecutivo que siguen de cerca la rutina legislativa conocen los detalles.

En el último staff report, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el año que viene la Argentina crecerá a un ritmo del 4%, con una inflación de 12,5% para el final del período y un saldo fiscal primario de entre 1,4% y 1,8% del PBI. Un diagnóstico similar trazan economistas alineados con el Gobierno, pero ubican el índice de inflación unos números más arriba, entre 15% y 20%.

Para 2026, en tanto, el FMI pronosticó una inflación del 25% hacia el final del período. Hasta agosto, el acumulado del Indec marcó un 21,3%.

El reclamo por Malvinas

Por otro lado, los equipos del asesor Santiago Caputo, junto con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, ultiman la ley que busca endurecer las sanciones contra las empresas que operen sin autorización en Malvinas. En ese proyecto también intervienen el Ministerio de Defensa, la Cancillería, la SIDE y la Procuración del Tesoro.

Apoyado en las inesperadas declaraciones de Trump, que semanas atrás sugirió una posible revisión de la posición de Estados Unidos en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas, el Gobierno promete sanciones severas para quienes avancen con actividades consideradas ilegales en las Islas. Además, pedirá al Congreso facultades para el Consejo de Seguridad Nacional, que el Presidente anunció en cadena nacional.

La agenda del Presidente

Mientras, el Presidente arrancará la semana con tres actividades en agenda: esta mañana tiene previsto encabezar una nueva reunión de Gabinete en Balcarce 50. Luego, a las 15, dará una charla a senadores y diputados libertarios con el foco puesto en temas económicos. La tertulia oficialista se extenderá hasta la noche con una cena en el local que La Libertad Avanza (LLA) inauguró recientemente en San Telmo.

Ya el viernes, como se mencionó, Milei viajará rumbo a Bahía Blanca. A diferencia de las anteriores dos veces que visitó la ciudad -tras los temporales de viento y lluvia que azotaron a la localidad-, ahora lo hará para conocer los proyectos aprobados gracias al RIGI.

En Bahía -gobernada por el peronista Federico Susbielles- hay tres RIGI en marcha: uno de la compañía Fértil Pampa (de Pampa Energía), otro de Mega y otro de Transportadora Gas del Sur.

De manera que el libertario se mostrará en terreno opositor en la previa de una campaña electoral que, según dicen en el oficialismo, recién se activará el mes próximo, cuando comience la cuenta regresiva para el recambio presidencial que se pone en juego el año que viene.

Esta vez, el Presidente no irá al Congreso para defender el proyecto de Presupuesto