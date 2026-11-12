La misa que pausó la interna del peronismo: juntos, pero no tanto

Por motivos vinculados a la organización, territorialidad y pertenencia, el peronismo, en particular el bonaerense, jugó de local en la multitudinaria celebración que encabezó el Papa León XIV en Luján. La misa al aire libre terminó edificando una postal de fe, pero en términos políticos anotó otro costado menos religioso: el PJ dejó por un momento sus diferencias para mostrarse en sintonía frente al mensaje del Pontífice.

Aún en ese clima de concordia y espiritualidad, la disputa peronista hizo su propia puesta en escena. Podría decirse que la misma mostró a una dirigencia junta pero separada. Un oxímoron político que de alguna forma blanqueó el estado actual de las cosas: Kicillof y sus principales dirigentes en los asientos principales; Máximo Kirchner y Sergio Massa un poco más rezagados en las sillas reservadas para los invitados.

De una u otra forma, la idea de pausar la interna, primó. En rigor, esa decisión se había comenzado a amasar la semana pasada en la cumbre que Kicillof y Máximo Kirchner habían mantenido en la Gobernación y que derivó en primera instancia en un acuerdo en la estructura partidaria del PJ para que el líder de La Cámpora sea ratificado como presidente del Congreso partidario, un organismo importante porque aprueba la política de alianzas electorales.

Ayer, en Luján, esa impronta acuerdista sobrevoló entre la multitud emocionada, el calor y el mensaje de concordia que lanzó León XIV.

Hasta hubo una postal muy poco habitual: la que captó el abrazo entre Massa y Juan Grabois, dos dirigentes que no se llevan para nada bien en el terreno de lo partidario. También apareció otra llamativa: las sonrisas y el efusivo saludo que se prodigaron Sergio Berni y el ministro Andrés “Cuervo” Larroque, dos que también anotan diferencias de las fuertes en estas épocas de disputas internas a cielo abierto. Berni, por caso, acusa a Larroque de haber sido el principal impulsor de la ruptura con el kirchnerismo.

Claro que algunos alineamiento se vieron marcados. Máximo Kirchner y Massa se sentaron juntos, rodeados de sus principales laderos como los diputados provinciales camporista Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza y la legisladora nacional Cecilia Moreau. En esa grilla, apenas detrás, estuvieron los senadores nacionales ultra K Eduardo Wado De Pedro y Juliana Di Tullio. Junto a ellos, el ex gobernador Felipe Solá. También se lo pudo ver al senador provincial cristinista Sergio Berni y a Grabois.

PROTAGONISMO

Kicillof tuvo el protagonismo del anfitrión. Tuvo, como ocurriera hace algunas horas en la visita papal al Cottolengo Don Orione en Claypole, su foto con León XIV.

De su entorno pudieron verse a la vicegobernadora Verónica Magario y buena parte de su gabinete como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; Larroque; el de Trabajo, Walter Correa; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; y la titular de Hábitat y Ambiente, Silvina Batakis. También, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, activa partícipe de la organización de la actividad.

Más allá de los avatares peronistas, las fotos de la misa en Luján mostraron a parte de la tropa bonaerense de La Libertad Avanza. Por un lado apareció un grupo de funcionarios, integrante de una reducida comitiva nacional. Por el otro, una concurrencia política que fue liderada por el jefe del partido en la Provincia, Sebastián Pareja.

Al diputado nacional se lo pudo ver sonriente posando junto a varios legisladores de la Provincia como Alejandro Carrancio, Juanes Osaba y Matías De Urraza, entre otros. Sin embargo, hubo otra postal que desnudó una de las pasiones de Pareja: la que abraza por su club, San Lorenzo de Almagro.

Un diputado libertario rezó junto a dos camisetas de San Lorenzo, el club de sus amores

En parte de la misa se lo pudo ver rezando, arrodillado y apoyando su frente sobre dos camisetas del club de Boedo: una con el nombre del fallecido Papa Francisco, ferviente simpatizante de esa entidad, y otra con el de León XIV.

El gobierno nacional estuvo representado por una escueta delegación encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La comitiva incluyó al canciller Pablo Quirno, el ministro de Salud, Mario Lugones, y al secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El presidente Javier Milei, en cambio, no estuvo en Luján, pero esperó en Ezeiza al Papa para despedirlo. Lo saludó entre lágrimas y se terminó abrazando con su hermana Karina y el canciller.