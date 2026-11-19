La morosidad de los créditos a las familias registró una leve baja en septiembre, aunque se mantuvo en niveles muy superiores a los de un año atrás. Según un informe elaborado por EcoGo y la Universidad Austral, el 26,9% de los deudores presentó al menos un saldo irregular, mientras que el porcentaje del crédito en situación de mora alcanzó el 18,2%. Este último indicador retrocedió apenas 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto, pero acumuló un incremento de 8,6 puntos porcentuales en comparación con septiembre de 2025.

El relevamiento, que utilizó información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), mostró además que el crédito a las personas físicas alcanzó un máximo de $104,6 billones, con un crecimiento real del 0,8% mensual y del 3,1% interanual. De esta manera, el financiamiento continuó expandiéndose.