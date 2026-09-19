La morosidad crece y llegó hasta el punto más alto en 20 años

La mora bancaria de los créditos a las familias se ubicó en 12,9% en julio, lo que implica una suba de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De esta manera, el indicador tocó un nuevo máximo en más de 20 años.

Así, tras haberse frenado en junio, la morosidad en las familias volvió a experimentar una nueva suba en su indicador y quedó al borde del 13% en julio último.

Los atrasos de pago en las deudas familiares venían de mantenerse estables. En particular, en junio habían frenado la escalada que venían acumulando desde finales de 2024.

Sin embargo, en el séptimo mes se revirtió y volvió a anotar una nueva alza. El informe sobre bancos difundido por na BCRA dio cuenta de la mora de las financiaciones a las familias, que se ubicó en 12,9%, lo que significó un aumento de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mes anterior.

Este es uno de los indicadores que más preocupa al sistema financiero y refleja las dificultades que tiene el consumo.

En la comparación año vs año, el indicador más que se duplicó: pasó de representar el 5,6% al actual nivel de ahora, 7,3 puntos por encima.

en préstamos

Por otro lado, el Banco Central midió que para el caso de las empresas la morosidad en los préstamos se ubicó en 3,6% (+0,1 punto respecto a junio).

De acuerdo al informe del Central, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado subió 0,1 punto hasta el 7,7%, levemente por encima del registro de junio.

La autoridad monetaria sostuvo que este incremento estuvo explicado por “una disminución del saldo real de financiamiento total (denominador del ratio) y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular (numerador)”.

Del otro lado, la probabilidad de que no se paguen las deudas cayó 0,2 punto hasta 2,4% en el nivel general. Al distinguir por tipo de deudor, la probabilidad de default estimada (PDE) de las familias se ubicó en 3,9% (-0,5 punto mensual), en tanto que la correspondiente a las empresas se mantuvo prácticamente sin cambios (1,1%).

Hacia adentro de las líneas, los préstamos personales evidenciaron un alza mensual de 0,3 puntos porcentuales hasta 16,7 por ciento. En tanto, la mora en las tarjetas de crédito avanzó 0,2 puntos hasta 12,8% y los créditos con garantía prendaria aumentaron 0,2 puntos a 8,1 por ciento. En tanto, el segmento hipotecario se mantuvo sin cambios en 1,6 por ciento.

El nivel de irregularidad de los préstamos al sector privado avanzó a 7,7%, más del doble del 3,2% de igual mes de 2025, mientras que el de las empresas aumentó a 3,6 por ciento, cuando un año atrás era de 1,2 por ciento. El BCRA aseguró que el aumento mensual de la morosidad respondió a dos factores: la reducción, en términos reales, del stock total de financiamiento -que integra el denominador del indicador- y el incremento real de la cartera irregular, aunque este último mostró una desaceleración.

La diferencia entre ambos segmentos marcó una mayor incidencia de los atrasos de pago entre los hogares.