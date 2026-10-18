La morosidad de las familias, con leve baja

La morosidad de las familias registró una leve baja en agosto, mientras que la de las empresas volvió a aumentar, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA). El indicador de irregularidad de los préstamos a los hogares descendió al 12,81%, frente al 12,94% de julio. En cambio, entre las compañías escaló del 3,62% al 3,80%.

La mejora entre las familias fue de 0,13 puntos porcentuales y estuvo acompañada por una caída del 0,98% real en el saldo de créditos en situación irregular, la primera desde marzo de 2024.

Sin embargo, el BCRA aclaró que parte de la baja se explicó porque algunos bancos sacaron de sus balances créditos impagos y los trasladaron a cuentas separadas. Esas deudas dejaron de computar en la cartera utilizada para medir la morosidad, sin que eso signifique que los clientes se hayan puesto al día.

En las empresas, el incremento fue de 0,18 puntos porcentuales y se verificó en los préstamos a todas las actividades económicas.

Con estas dinámicas contrapuestas, la mora del crédito total al sector privado se mantuvo prácticamente estable: pasó del 7,73% en julio al 7,75% en agosto, en línea con los niveles de los últimos cuatro meses.

Dentro del financiamiento a las familias, las tarjetas de crédito registraron una disminución de su ratio de irregularidad. Los préstamos personales, en cambio, mostraron una leve suba, al igual que los prendarios, aunque en estos últimos el incremento fue de menor magnitud.