La morosidad en las empresas aumentó un 53% en apenas un año

Las dificultades de las empresas para cumplir con sus obligaciones financieras se profundizaron durante septiembre, con un universo que llegó a 58.982 firmas con problemas de pago, un 53% más que un año atrás, según datos de Fidelitas. El aumento de la morosidad se produce en un escenario de actividad económica débil y tasas de interés elevadas, que complican el acceso al financiamiento.

El relevamiento mostró que durante el noveno mes del año se sumaron 1.937 empresas a la cantidad de firmas con atrasos en sus obligaciones bancarias, lo que representó un incremento del 3,5% respecto de agosto. El Banco Central de la Argentina (BCRA) distingue distintos niveles de morosidad, desde demoras leves hasta deudas consideradas irrecuperables, por lo que no todas las empresas incluidas en el indicador atraviesan la misma situación financiera.

La evolución de los últimos meses refleja un deterioro sostenido de la capacidad de pago de las empresas. Según los datos del BCRA procesados por Fidelitas, la cantidad de firmas con problemas crediticios aumentó de manera prácticamente continua desde comienzos de 2025, con una fuerte presencia de empresas de servicios y comercio, dos de los sectores con mayor cantidad de compañías afectadas.

Según el informe, las tasas de interés elevadas encarecen el financiamiento de las empresas, restringen el consumo y postergan inversiones. Este escenario dificulta la recuperación de la actividad económica y reduce las posibilidades de que las compañías accedan a crédito en condiciones más favorables, especialmente en sectores como la industria y la construcción, que registraron caídas en los últimos indicadores analizados.

TAMBIÉN AFECTA A LAS FAMILIAS

El deterioro de la situación crediticia también se refleja en los hogares. Según el relevamiento de Fidelitas, 6,3 millones de personas registran atrasos en sus obligaciones financieras, un aumento del 31% interanual. En paralelo, la cantidad de cheques rechazados llegó a 76.755, un 14% más que en septiembre de 2025.

La combinación de estos indicadores muestra que las dificultades no se concentran únicamente en las empresas, sino que los atrasos en créditos personales y otras obligaciones bancarias reflejan también problemas en la capacidad de pago de los hogares, mientras que el aumento de los cheques rechazados constituye otra señal de tensión financiera que puede afectar las operaciones comerciales.