La Municipalidad de La Plata concretó la incorporación de armamento menos letal destinado a los operativos de la Dirección General de Guardia Urbana y Prevención. A través de un decreto dictado por el Departamento Ejecutivo el pasado 21 de octubre, la Comuna autorizó a través de una licitación y adquirió treinta pistolas lanzadoras calibre 68, modelo Byrna SD junto con insumos y municiones, por un presupuesto oficial estimado en 70.508.920 pesos con cargo al ejercicio 2026.

De acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones y el anexo técnico firmado por el secretario de Seguridad comunal, Diego Pepe, la compra comprendió treinta unidades portátiles accionadas por dióxido de carbono (CO2), cada una equipada con dos cargadores de cinco proyectiles, accesorios y el kit básico de mantenimiento recomendado por el fabricante.

Asimismo, la operación incluyó la provisión de sesenta envases de diez cápsulas de CO2 de ocho gramos —lo que totalizó 600 cápsulas—, diez cajas de mil proyectiles sólidos cinéticos (10.000 unidades) y cinco cajas de mil proyectiles con gas pimienta (5.000 unidades).

Meses atrás, Pepe fundamentó la compra en la necesidad de reforzar la capacidad operativa frente a episodios críticos: "La utilización de dispositivos de defensa no letal permite ampliar las herramientas de intervención disponibles, favoreciendo una actuación gradual y proporcional frente a situaciones que requieran una respuesta operativa, dentro del marco de los procedimientos y protocolos establecidos".

Según el texto administrativo, el equipamiento tuvo como finalidad "mejorar la capacidad de respuesta del personal, optimizar los dispositivos preventivos y promover intervenciones orientadas a la prevención y al resguardo de la integridad de las personas".

El uso, las diferencias con las Taser y los antecedentes

A diferencia de las pistolas Taser que emplean descargas eléctricas y exigen aval del gobierno bonaerense, este armamento posee un alcance efectivo de hasta 20 metros y no requirieron autorización provincial para su implementación municipal.

Según precisaron desde la Comuna, las pistolas quedaran destinadas exclusivamente a supervisores, responsables de cuadrante y personal con capacitación específica —incluidos agentes retirados del Servicio Penitenciario y de la Policía sumados a la estructura local— para actuar en casos de violencia de género, peleas en la vía pública, conflictos nocturnos o cuadros de exaltación por consumo problemático donde el personal quede en inferioridad numérica o exista riesgo frente a personas armadas con elementos cortantes

Con esta incorporación, La Plata replicó experiencias previas de distritos como Ezeiza, Escobar, Mar del Plata, Lanús, Vicente López, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.