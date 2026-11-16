La Municipalidad decretó asueto administrativo por el 144° aniversario de La Plata

La Municipalidad de La Plata declaró este lunes el asueto administrativo para el personal comunal el jueves 19 de noviembre con motivo de la celebración del 144° aniversario de la fundación de la ciudad. La medida fue establecida mediante el Decreto N° 2374, que contempla “la importancia y trascendencia” de la conmemoración.

Asimismo, el documento dispone que las distintas secretarías deberán arbitrar las medidas necesarias en sus respectivas áreas para garantizar la efectiva prestación de los servicios indispensables que se brindan a la comunidad.

La fiesta del aniversario

En ese marco del aniversario platense, vale destacar que la Comuna inauguró el pasado sábado la segunda edición de la Semana de la Música con Traigo un pueblo en mi voz – Celebrando a Mercedes Sosa, un espectáculo que reunió a destacados artistas nacionales para rendir homenaje a una de las figuras más importantes del folclore argentino. La presentación se desarrolló en las escalinatas de la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Ligia Piro, Chango Spasiuk, Emiliano Brancciari y Milena Salamanca ofrecieron sus interpretaciones bajo la dirección musical de Popi Spatocco.

El espectáculo contó con la presencia del intendente Julio Alak y puso en valor el legado artístico y cultural de Mercedes Sosa a través de una propuesta que combinó diferentes voces, géneros y estilos musicales.

De esta forma, la actividad marcó el comienzo de la Semana de la Música, una iniciativa que se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre con propuestas de folclore, rock, tango, jazz y música clásica en distintos espacios de la ciudad, y que tendrá como plato fuerte el ya tradicional festejo en la Plaza Moreno el mismo 19 de noviembre con Los Palmeras, Dillom, La Cumparsita, un emotivo homenaje al Indio Solari a cargo de Etiqueta Negra, y las bandas ganadoras del festival La Plata Rock.

Por otro lado, mañana el Coliseo Podestá celebrará sus 140 años con una gala lírica que recuperará la ópera El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, con la que el teatro abrió sus puertas en 1886. La jornada coincidirá con la puesta en marcha de su primer sistema de climatización frío-calor.

Finalmente, el jueves 26 la República de los Niños celebrará su 75° aniversario con la puesta en valor de la Casa del Niño, la asunción de más de 60 estudiantes electos del Gobierno Infantil y la incorporación de las figuras de gobernador e intendente infantiles. La jornada contará con propuestas musicales y actividades educativas.