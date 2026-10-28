La Municipalidad licita obras viales e hidráulicas por $76 mil millones

La Municipalidad se encuentra lanzando en estas horas un paquete de cinco licitaciones públicas destinadas a ejecutar obras viales e hidráulicas, que incluyen pavimentación, bacheo, mantenimiento de calles de tierra y limpieza de sumideros.

Según pudo saber EL DIA, el plan contempla la repavimentación de 25 cuadras de avenidas, la colocación de carpetas asfálticas en 500 cuadras, trabajos de bacheo en otras 9.000 y el mejoramiento de 700 cuadras de tierra de las zonas rurales del partido.

La licitación pública corresponde a la pavimentación y el bacheo de avenidas primarias del sistema vial estructurante de nuestra ciudad, y cuenta con un presupuesto base de 19.049.582.579 pesos.

PAVIMENTACIÓN Y BACHEO

Otro de los llamados a licitación comprende la pavimentación y el bacheo de calles urbanas, divididos en dos zonas, con una inversión total prevista de 38.096.526.461 pesos.

Otro de los llamados se dirige a la realización de trabajos de bacheo y obras hidráulicas en dos zonas, con un presupuesto conjunto de 10.711.943.498 pesos.

Para la puesta en valor y el mantenimiento de las calles de tierra en las zonas rurales del partido, el plan también se dividió en dos zonas, por un monto total de otros 7.977.374.346 pesos.

Finalmente, la Comuna también se encuentra lanzando una licitación destinada a la limpieza de sumideros y bocas de tormenta.

Según pudo saber este diario, los trabajos se distribuirán en dos zonas y cuentan con un presupuesto total de 3.361.671.772 pesos.

Los trabajos de mejoramiento vial se prevén en distintos barrios de la periferia platense. Según se indicó, en el Norte comprenderá el casco urbano Norte, desde avenida 32 hasta avenida 52; Villa Elisa, Savoia, Villa Castells, Ringuelet, Tolosa, Arturo Seguí, El Rincón, City Bell, Gonnet, Hernández, Gorina, San Carlos, El Peligro, Melchor Romero, Abasto y sectores de Los Hornos y Lisandro Olmos.

En tanto, en la zona Sur, abarcará el casco urbano Sur, desde Avenida 52; Villa Elvira, Arana, Altos de San Lorenzo, Parque Sicardi-Villa Garibaldi, Los Hornos, Lisandro Olmos y Ángel Etcheverry.