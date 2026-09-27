La Nación prevé discriminar a la Provincia otra vez en 2027

Hay muchas maneras de leer un presupuesto. Una es mirar cuánto dinero recibe cada provincia. Pero esa comparación, por sí sola, dice poco: Buenos Aires tiene 17,5 millones de habitantes y naturalmente concentra montos elevados. La pregunta relevante es cuánto recibe cada bonaerense y si esa asignación guarda relación con el peso demográfico y productivo de la Provincia.

Cuando el Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 se analiza con ese criterio aparece una asimetría persistente. Buenos Aires concentra el 38,2% de la población de las 24 jurisdicciones y aproximadamente el 32,9% de lo que se produce en el país. Sin embargo, el presupuesto proyecta destinarle solo el 24% del gasto nacional que el propio presupuesto distribuye por provincia. La distancia se vuelve más clara al pasar de los montos totales a los pesos por habitante.

Para dimensionar qué significa esa diferencia, sirve pensarlo así: imaginemos que la Nación reparte, a lo largo del año, una misma “plata” entre los argentinos, según la provincia donde vive cada uno. Si esa “plata” se repartiera de manera pareja, cada persona recibiría lo mismo sin importar dónde vive. En los hechos no es así: a cada bonaerense le tocan $2,76 millones en el año, mientras que el promedio del país es de $3,46 millones. Dicho de otra forma, de cada $100 que en promedio la Nación destina por habitante, en un bonaerense gasta $80.

La comparación por habitante es importante porque elimina el efecto tamaño. CABA por ejemplo recibirá $ 11,2 millones por habitante, Río Negro $4,81 millones por persona; Santa Cruz, $4,42 millones; Chubut, $3,95 millones. El punto no es cuestionar las necesidades de esas jurisdicciones, sino advertir que el distrito donde viven casi cuatro de cada diez argentinos quedan claramente por debajo del promedio cuando la asignación se mide por persona. Otras provincias grandes, como Córdoba o Santa Fe, también quedan por debajo, aunque ninguna tiene el peso de Buenos Aires, donde además la brecha se repite en todas las funciones analizadas.

Educación, salud, obras

En educación, el presupuesto asigna a Buenos Aires unos $107.300 por habitante, frente a casi $158.600 en el promedio nacional. Un bonaerense recibe 32% menos que el promedio.

En obras de inversión la diferencia se amplía. Buenos Aires registra alrededor de $22.200 por habitante frente a $37.500 en el promedio nacional: una brecha de 41%. Santa Cruz, por ejemplo, tiene presupuestados cerca de $296.600 por habitante; Salta, $90.300; Tucumán, $63.000 y Jujuy, $58.800.

La asistencia financiera del Tesoro (fondos que el Tesoro nacional gira de manera adicional y discrecional, por fuera del reparto automático de la coparticipación) presenta la distancia más pronunciada entre los componentes seleccionados. La Provincia tiene asignados aproximadamente $34.500 por habitante, contra $78.300 del promedio nacional, un 56% menos. Santa Cruz alcanza cerca de $989.000 por habitante; Catamarca, $163.000; Chaco, $133.000 y San Luis, $102.000.

En salud la brecha es menor, pero persiste. El gasto nacional en Buenos Aires ronda $82.200 por habitante, frente a $96.500 de promedio nacional (15% menos).

Pasando en limpio: de cada $100 que en promedio recibe un argentino por el gasto que la Nación reparte entre provincias, a un bonaerense le llegan cerca de $80 si se mira el total, $68 si observamos la educación, $59 en obras de infraestructura, $85 en salud y apenas $44 en asistencia financiera del Tesoro. No hay un solo rubro relevante en el que Buenos Aires alcance, siquiera, el promedio del resto del país.

Esta distribución se superpone con una fragilidad federal previa. Buenos Aires sostiene una estructura extensa de educación, salud, seguridad, infraestructura y asistencia social y, al mismo tiempo, posee una base tributaria fuertemente ligada a la actividad económica. Cuando se debilitan la industria, el comercio, el empleo o el consumo, también cae la recaudación de impuestos como Ingresos Brutos o Sellos, y la de otros recursos provinciales y municipales.

Por eso, el efecto presupuestario debe leerse junto con la coyuntura económica. Una provincia con gran peso industrial y comercial enfrenta una doble presión cuando su recaudación propia pierde dinamismo y, simultáneamente, varios componentes del gasto nacional permanecen por debajo del promedio por habitante. Esa combinación termina afectando la calidad de los servicios que presta el Estado.

A cada bonaerense le tocan $2,76 millones en el año; el promedio del país es de $3,46 millones

En síntesis, el Proyecto de Presupuesto 2027 mantiene esta asimetría: la Provincia queda por debajo del promedio nacional por habitante en gasto total, educación, salud, obras y asistencia financiera del Tesoro.

No se trata de negar las necesidades de las demás provincias ni de suprimir mecanismos de solidaridad federal. Se trata de discutir los criterios con los que se distribuyen los recursos. Un federalismo sostenible requiere que población, necesidades, responsabilidades de gasto y capacidad contributiva formen parte de una misma discusión. Los números del Presupuesto 2027 muestran que Buenos Aires sigue siendo discriminada.